Необоснованные активы на миллионы долларов обнаружены у экс-чиновника Госказначейства на Полтавщине, - Офис Генпрокурора.. ФОТО

У бывшего должностного лица Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Полтавской области обнаружили необоснованные денежные активы и ценности на миллионы долларов, в том числе - наличные деньги, золотые памятные монеты, дорогие часы, оружие и награды РФ.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в декларации за 2023 год экс-чиновник Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Полтавской области указал более 60 млн долларов США и 550 тыс. грн наличных средств, драгоценные металлы в слитках, оцененные в 38 млн грн. Часть имущества он якобы получил в наследство от родителей.

Сейчас проверяются источники приобретения этих активов, в частности - от родственников, занимающих государственные должности в РФ.

Сообщается, что было проведено более 30 обысков в домах, квартирах, гаражах, транспортных средствах и других объектах, принадлежащих экс-чиновнику и его родственникам. Во время обысков изъяты наличные средства, золотые памятные монеты, дорогие часы, огнестрельное и охотничье оружие, награды РФ и другие ценности.

Читайте также: Винницкий врач МСЭК Власюк приобрел 13 квартир и три Tesla. Элитную недвижимость в центре Киева оформил на жену-пенсионерку, - СМИ

Собранные материалы переданы в НАПК для проведения полной проверки декларации. После получения результатов будет решаться вопрос о сообщении лицу о подозрении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-чиновника Сил логистики будут судить за незаконное обогащение на 56 млн грн и декларирование недостоверной информации, - ГБР

Процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного обогащения и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 368-5, ч. 3 ст. 209 УК Украины), осуществляется при процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры.