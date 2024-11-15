Необоснованные активы на миллионы долларов обнаружены у экс-чиновника Госказначейства на Полтавщине, - Офис Генпрокурора.. ФОТО
У бывшего должностного лица Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Полтавской области обнаружили необоснованные денежные активы и ценности на миллионы долларов, в том числе - наличные деньги, золотые памятные монеты, дорогие часы, оружие и награды РФ.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в декларации за 2023 год экс-чиновник Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Полтавской области указал более 60 млн долларов США и 550 тыс. грн наличных средств, драгоценные металлы в слитках, оцененные в 38 млн грн. Часть имущества он якобы получил в наследство от родителей.
Сейчас проверяются источники приобретения этих активов, в частности - от родственников, занимающих государственные должности в РФ.
Сообщается, что было проведено более 30 обысков в домах, квартирах, гаражах, транспортных средствах и других объектах, принадлежащих экс-чиновнику и его родственникам. Во время обысков изъяты наличные средства, золотые памятные монеты, дорогие часы, огнестрельное и охотничье оружие, награды РФ и другие ценности.
Собранные материалы переданы в НАПК для проведения полной проверки декларации. После получения результатов будет решаться вопрос о сообщении лицу о подозрении.
Процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного обогащения и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 368-5, ч. 3 ст. 209 УК Украины), осуществляется при процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры.
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Тут претендент на ''гран-прі'' по корупції на обласному рівні.
Ще й родинні зв'язки з москальським генералітетом.
Цей ''клубочок'' потрібно ретельно розкручувати.
Можуть вилізти дуже цікаві і несподівані факти.
З іншого боку, незрозуміло куди дивиться НАБУ. Як воно такі декларації перевіряло ? Це ж треш, воно випирає !!
Правда писали, що там алгоритми, контролі ... тралі-валі ... То робот не може декларації за два роки порівняти ? Якщо за рік у декларанта з"явились 62 млн долярів, то це візуально видно.
Екснардепа звинувачували у держзраді, роботі на ФСБ, серії замовних вбивств та фінансових злочинах.
За даними видання, попри вирок Оболонського районного суду Києва від 3 серпня 2022 року, яким його було засуджено до 15 років позбавлення волі, він вважається таким, що повністю відбув покарання.
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Приклад.
«Призначити на посади суддів Верховного суду у Касаційний адміністративний суд Чумаченко Тетяну Анатоліївну, у Касаційний господарський суд Картере Валерія Івановича», - вказано в указі.
Як зазначається, Зеленський призначив суддів згідно з частиною 5 статті 126, частиною 1 статті 128 Конституції України та статей 80, 81 закону «Про судоустрій і статус суддів».
Згідно з даними організації ЧЕСНО , обидвоє суддів ухвалювали сумнівні рішення. Зокрема, Громадська рада доброчесності https://grd.gov.ua/wp-content/uploads/data/files/conclusions/14_04_2017/vysn/kartere_vysn.pdf визнала суддю Картере таким, що не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики.
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Президент Володимир Зеленський 4 липня 2024 року https://sud.ua/uk/news/publication/304952-prezident-naznachil-214-sudey-v-sudy-pervoy-instantsii-i-odnogo-sudyu-verkhovnogo-suda призначив на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Пархоменка Павла Івановича.
Зазначимо, що у конкурсі на посаду судді КЦС ВС Павло Пархоменко переміг ще у 2019 році, однак 20 березня 2019 року Вища рада правосуддя https://hcj.gov.ua/doc/doc/18264 відмовила у внесенні подання про призначення Павла Пархоменка на посаду судді Верховного Суду.
Підставою для відмови у внесенні подання стало те, що 2 березня 2018 року суддя Павло Пархоменко на замовлення двох осіб склав «Експертний висновок для Високого суду Британських Віргінських Островів».