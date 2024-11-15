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Необоснованные активы на миллионы долларов обнаружены у экс-чиновника Госказначейства на Полтавщине, - Офис Генпрокурора.. ФОТО

У бывшего должностного лица Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Полтавской области обнаружили необоснованные денежные активы и ценности на миллионы долларов, в том числе - наличные деньги, золотые памятные монеты, дорогие часы, оружие и награды РФ.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в декларации за 2023 год экс-чиновник Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Полтавской области указал более 60 млн долларов США и 550 тыс. грн наличных средств, драгоценные металлы в слитках, оцененные в 38 млн грн. Часть имущества он якобы получил в наследство от родителей.

Сейчас проверяются источники приобретения этих активов, в частности - от родственников, занимающих государственные должности в РФ.

У експосадовця Держказначейства на Полтавщині виявили необґрунтовані активи

Сообщается, что было проведено более 30 обысков в домах, квартирах, гаражах, транспортных средствах и других объектах, принадлежащих экс-чиновнику и его родственникам. Во время обысков изъяты наличные средства, золотые памятные монеты, дорогие часы, огнестрельное и охотничье оружие, награды РФ и другие ценности.

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У експосадовця Держказначейства на Полтавщині виявили необґрунтовані активи

Собранные материалы переданы в НАПК для проведения полной проверки декларации. После получения результатов будет решаться вопрос о сообщении лицу о подозрении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-чиновника Сил логистики будут судить за незаконное обогащение на 56 млн грн и декларирование недостоверной информации, - ГБР

Процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного обогащения и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 368-5, ч. 3 ст. 209 УК Украины), осуществляется при процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры.

Автор: 

Госказначейство (123) незаконное обогащение (146) Полтавская область (1150)


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Топ комментарии
+35
"Після отримання результатів вирішуватиметься..." Джерело:
А часу, необхідного для "отримання результату", вистачить, щоб колишній посадовець здриснув до улюбленої росії?
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15.11.2024 14:33
+33
А скільки такої мерзоти по Україні в кабінетах сидить, корупція головна зброю по розвалу України. Тільки люстрація всіх держслужбовців з пожиттєвою забороною їм і їх родичам може врятувати Україну.
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15.11.2024 14:36
+26
А скільки такої "необгрунтованості" можна знайти у решти чиновників? Митниця, поліція, прокуратура, суд... Роботи - непочатий край. Але є одне "але"...
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15.11.2024 14:40
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Ой ні хрена собі.
Тут претендент на ''гран-прі'' по корупції на обласному рівні.
Ще й родинні зв'язки з москальським генералітетом.
Цей ''клубочок'' потрібно ретельно розкручувати.
Можуть вилізти дуже цікаві і несподівані факти.
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15.11.2024 19:48 Ответить
але ж яке воно %бануте та тому сруцкому язичництві
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15.11.2024 19:54 Ответить
Це ж надо було додуматися держслужбовцю хоч і колишньому вказати 60млн баксів в декларації. Слобоуміє та отвага ось головна нагорода повинна буту у цього чоловягі.
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15.11.2024 20:04 Ответить
Цензор цей баян уже всі чули ...Тільки назва інша ..Чиновник з Полтавщини задекларував 2,4 мільярди гривень
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15.11.2024 20:16 Ответить
Жадность фраера сгубила. Міг же з цим баблом виїхати кудись в ОАЕ, інвестувати в різних країнах і вистачило б правнукам, але хотілось все більше і більше.
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15.11.2024 20:45 Ответить
Дочка генерала з братом експосадовця тривалий час бізнесує в Полтаві. Їх вороги більше 10 років прицінюються до активів. Брат чкурнув до рашки а бабло залишив на зберігання. Пару років взад жомову яму, яку закопали під Москвою, повязували родинними відносинами з цим генералом. Він, скоріш за все, був начхімвійськ РФ. Батько жомової ями у 70 служив у Москві ваєнним,однак після вбивства у 80 році мєнта з метою заволодіння зброєю для грабежів був розстріляний. Та і не випадково жомова яма прилипла до Мертвечука, і Ванятку- літінанта адвокатом зробили саме в Полтаві.
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15.11.2024 21:10 Ответить
Зелені повернуть все що арештували . Буде як з Крупою, не можуть арештувати , тільки штраф , а потім відпустять в Монако.
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15.11.2024 22:00 Ответить
Не кажіть гоп. Ще рано висновки робити по справі Крупи.
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16.11.2024 15:36 Ответить
Уф, накінець то ст. 209 ККУ "приклеїли", шановна предекатна статейка. А то мені здалося , що тільки наша група її використовувала.
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16.11.2024 01:11 Ответить
***** щось там про бэндэровцев патякав . путає падла СТЕПАНА БАНДЕРУ і остапа бендера . а одна з основних причин війни що *****рашисти скупили всю Украіну і треба повернути сюди януковоща з медведчуком щоб не втрачати ..нажитоє нєпосільним трудом.. думали що крупа це вже дно . аж тут постукали з низу з мамаєвськой полтави ---- до слова ця *****вска мразота мамай вже на будинках наліпив своє ***** . притрусить цукром пенсвонерів . примастить олією і **** в мери ..духовноі столиці.. продавати жирні землі під забудову висоток у полтаві
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16.11.2024 08:08 Ответить
Чоловік на замазаному фото це генерал Капашин. Його можна впізнати...Чому Ви не відкриєте його обличча. Він родом з під Полтави
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16.11.2024 08:47 Ответить
А 62 мільйони доларів - це скільки кілотон?
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16.11.2024 09:33 Ответить
тентований камаз
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16.11.2024 12:37 Ответить
Скромненько...
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16.11.2024 11:55 Ответить
Неочікувано...
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16.11.2024 13:47 Ответить
Дивуюсь. Люде з грошима, невже не можна було найняти спеціаліста, як вправно легалізувати ліве майно?

З іншого боку, незрозуміло куди дивиться НАБУ. Як воно такі декларації перевіряло ? Це ж треш, воно випирає !!
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16.11.2024 15:39 Ответить
Ворон ворону...
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16.11.2024 17:43 Ответить
Можливо, але НАБУ жаліється, що перевірити мільйони декларацій за декілька років вони не взмозі.

Правда писали, що там алгоритми, контролі ... тралі-валі ... То робот не може декларації за два роки порівняти ? Якщо за рік у декларанта з"явились 62 млн долярів, то це візуально видно.
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17.11.2024 12:31 Ответить
А що тоді в зеленого, а?
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16.11.2024 15:44 Ответить
Верховний Суд ухвалив рішення щодо екснардепа Олександра Шепелєва, якого засудили до 15 років тюрми
Екснардепа звинувачували у держзраді, роботі на ФСБ, серії замовних вбивств та фінансових злочинах.
За даними видання, попри вирок Оболонського районного суду Києва від 3 серпня 2022 року, яким його було засуджено до 15 років позбавлення волі, він вважається таким, що повністю відбув покарання.
Джерело:
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16.11.2024 16:45 Ответить
На якій підставі "реформований" порохом Верховний суд виправдав злочинця?
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17.11.2024 03:17 Ответить
Мабуть, Порошенко і суддів лайняних Зеленському підсовує.
Приклад.

«Призначити на посади суддів Верховного суду у Касаційний адміністративний суд Чумаченко Тетяну Анатоліївну, у Касаційний господарський суд Картере Валерія Івановича», - вказано в указі.

Як зазначається, Зеленський призначив суддів згідно з частиною 5 статті 126, частиною 1 статті 128 Конституції України та статей 80, 81 закону «Про судоустрій і статус суддів».

Згідно з даними організації ЧЕСНО , обидвоє суддів ухвалювали сумнівні рішення. Зокрема, Громадська рада доброчесності https://grd.gov.ua/wp-content/uploads/data/files/conclusions/14_04_2017/vysn/kartere_vysn.pdf визнала суддю Картере таким, що не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики.
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Президент Володимир Зеленський 4 липня 2024 року https://sud.ua/uk/news/publication/304952-prezident-naznachil-214-sudey-v-sudy-pervoy-instantsii-i-odnogo-sudyu-verkhovnogo-suda призначив на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Пархоменка Павла Івановича.

Зазначимо, що у конкурсі на посаду судді КЦС ВС Павло Пархоменко переміг ще у 2019 році, однак 20 березня 2019 року Вища рада правосуддя https://hcj.gov.ua/doc/doc/18264 відмовила у внесенні подання про призначення Павла Пархоменка на посаду судді Верховного Суду.

Підставою для відмови у внесенні подання стало те, що 2 березня 2018 року суддя Павло Пархоменко на замовлення двох осіб склав «Експертний висновок для Високого суду Британських Віргінських Островів».
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17.11.2024 09:34 Ответить
То зеленське призначених порохом корумпованих з ворожим паспортом (лайняних) суддів Верховного суду всіх пересадив?
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17.11.2024 10:05 Ответить
У нього багато недолів, але він допомага ЗСУ більше чім всі з Форбса +- десятки, а Квартал та Шафіри качалу друга історію яку ми зараз відхаркуєм кров'ю. так шефірів і всю кодлу треба....вони себе проявили і є результат!!!!!
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17.11.2024 15:50 Ответить
Це не виправдовує вчинених ним злочинів проти України і її народу
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18.11.2024 00:56 Ответить
Зелена полудурочна шмаркля, із за таких ідіотів ми зараз в такому лайні, і за за таких кончених
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18.11.2024 12:30 Ответить
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