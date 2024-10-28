Экс-чиновника Сил логистики будут судить за незаконное обогащение на 56 млн грн и декларирование недостоверной информации, - ГБР
Работники ГБР завершили досудебное расследование по факту незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации бывшим начальником Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд.
Необоснованные активы чиновника
Как отмечается, чиновник в 2023 году приобрел необоснованных активов на сумму почти 56 млн грн. В частности речь идет об автомобиле, квартире в г. Киеве, 53 земельных участках на территории Украины.
Кроме того, подконтрольные чиновнику предприятия приобрели склад площадью 2 тыс м2 и единый имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.
Также он внес в ежегодную декларацию лица за 2022 год, уполномоченного на функции государства, недостоверные данные об имеющихся у него и членов его семьи активах в размере 2 млн. грн.
В марте 2024 года к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 30 млн грн.
Фигурант обвиняется в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации (ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).
Что чиновнику грозит?
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Ранее сообщалось, что полковника Сил логистики ВСУ Козловского подозревают в распиле 170 млн грн. Также сообщалось, что ГБР задержало экс-чиновника ВСУ Козловского по продовольственному обеспечению тыла.
25 марта бывшему начальнику Центрального управления продовольственного обеспечения командования Сил логистики ВСУ Александру Козловскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью залога в размере 6 миллионов гривен. Также сообщалось, что экс-чиновнику Сил логистики сообщено о еще одном подозрении - в декларировании недостоверной информации.
