Експосадовця Сил логістики судитимуть за незаконне збагачення на 56 млн грн та декларування недостовірної інформації, - ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації колишнім начальником Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, обвинувальний акт направлено до суду.

Необґрунтовані активи чиновника

Як зазначається, чиновник у 2023 році набув необґрунтованих активів на суму майже 56 млн грн. Зокрема йдеться про автомобіль, квартиру в м. Києві, 53 земельні ділянки на території України.

Крім того, підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площею 2 тис. м2 та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Також він вніс до щорічної декларації особи за 2022 рік, уповноваженої на функції держави, недостовірні дані про наявні у нього та членів його сім’ї активи у розмірі 2 млн грн.

У березні 2024 року до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 30 млн грн.

Фігурант обвинувачується у незаконному збагачені та декларуванні недостовірної інформації (ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Що чиновнику загрожує?

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Раніше повідомлялося, що полковника Сил логістики ЗСУ Козловського підозрюють у розпилі 170 млн грн. Також повідомлялося, що ДБР затримало ексчиновника ЗСУ Козловського з продовольчого забезпечення тилу.

25 березня колишньому начальнику Центрального управління продовольчого забезпечення командування Сил логістики ЗСУ Олександру Козловському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю застави у розмірі 6 мільйонів гривень. Також повідомлялося, що експосадовцю Сил логістики повідомлено про ще одну підозру - у декларуванні недостовірної інформації.