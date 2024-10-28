УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6815 відвідувачів онлайн
Новини
2 106 12

Експосадовця Сил логістики судитимуть за незаконне збагачення на 56 млн грн та декларування недостовірної інформації, - ДБР

декларування,декларація

Працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації колишнім начальником Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, обвинувальний акт направлено до суду.

Необґрунтовані активи чиновника

Як зазначається, чиновник у 2023 році набув необґрунтованих активів на суму майже 56 млн грн. Зокрема йдеться про автомобіль, квартиру в м. Києві, 53 земельні ділянки на території України.

Крім того, підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площею 2 тис. м2 та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

Також він вніс до щорічної декларації особи за 2022 рік, уповноваженої на функції держави, недостовірні дані про наявні у нього та членів його сім’ї активи у розмірі 2 млн грн.

Також читайте: НАЗК виявило в ексомбудсменки Денісової ознаки незаконного збагачення на понад 42 млн грн

У березні 2024 року до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 30 млн грн.

Фігурант обвинувачується у незаконному збагачені та декларуванні недостовірної інформації (ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Що чиновнику загрожує?

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Раніше повідомлялося, що полковника Сил логістики ЗСУ Козловського підозрюють у розпилі 170 млн грн. Також повідомлялося, що ДБР затримало ексчиновника ЗСУ Козловського з продовольчого забезпечення тилу.

25 березня колишньому начальнику Центрального управління продовольчого забезпечення командування Сил логістики ЗСУ Олександру Козловському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю застави у розмірі 6 мільйонів гривень. Також повідомлялося, що експосадовцю Сил логістики повідомлено про ще одну підозру - у декларуванні недостовірної інформації.

Автор: 

ДБР (3736) незаконне збагачення (215)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Але посадки і конфіскації не буде! Бо там ''недостовірне декларування''.
показати весь коментар
28.10.2024 14:52 Відповісти
+4
Невже оштрафують?
показати весь коментар
28.10.2024 14:48 Відповісти
+4
Логісти ******** себе чухають - корупція це вже метастаза на тілі Украіни
показати весь коментар
28.10.2024 14:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Невже оштрафують?
показати весь коментар
28.10.2024 14:48 Відповісти
Ви ідіть в посадки воюйте. ТЦК вас знайде та доправить. А ми тут поки що гроші будем *******...
показати весь коментар
28.10.2024 14:50 Відповісти
І логістика - теж вельми поживне середовище!
Хоча пан - він і на гімні зиск знайде!
показати весь коментар
28.10.2024 14:51 Відповісти
Але посадки і конфіскації не буде! Бо там ''недостовірне декларування''.
показати весь коментар
28.10.2024 14:52 Відповісти
Логісти ******** себе чухають - корупція це вже метастаза на тілі Украіни
показати весь коментар
28.10.2024 14:54 Відповісти
это разве не мародерство военнослужащим во время военного положения???
показати весь коментар
28.10.2024 14:56 Відповісти
а конфіскація?
показати весь коментар
28.10.2024 15:03 Відповісти
кому дістануться вкрадені мільйони?
показати весь коментар
28.10.2024 15:05 Відповісти
Офшорам Бубачки.
показати весь коментар
28.10.2024 15:19 Відповісти
заплатит штраф від 42 тисяч до 51 тисячі гривень або до 240 годин громадських робіт з позбавленням права займати певні посади.
и сразу патриот и 55 миллионов в кармане
показати весь коментар
28.10.2024 15:23 Відповісти
"Хоть паржьом?"
показати весь коментар
28.10.2024 18:16 Відповісти
Це *******..
показати весь коментар
28.10.2024 19:51 Відповісти
 
 