Очередной морской балкер под загрузку углем зашел в Мариупольский порт, - Андрющенко. ФОТО

В Мариупольском порту зафиксирован очередной морской балкер, который оккупанты загружают украинским углем.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариупольской порт. Вчера очередной морской балкер зашел в акваторию порта и стал под загрузку углем", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, загрузка продолжается прямо с причала, без использования железной дороги, из запасов, завезенных в прошлые разы.

"Мародерство недр Украины продолжается. На этот раз - без груза в Мариуполь", - добавил Андрющенко.