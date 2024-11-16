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Очередной морской балкер под загрузку углем зашел в Мариупольский порт, - Андрющенко. ФОТО

В Мариупольском порту зафиксирован очередной морской балкер, который оккупанты загружают украинским углем.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариупольской порт. Вчера очередной морской балкер зашел в акваторию порта и стал под загрузку углем", - говорится в сообщении.

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Маріупольський порт

Как отмечается, загрузка продолжается прямо с причала, без использования железной дороги, из запасов, завезенных в прошлые разы.

"Мародерство недр Украины продолжается. На этот раз - без груза в Мариуполь", - добавил Андрющенко.

Маріупольський порт

Автор: 

Мариуполь (5713) порт (734) уголь (1001)


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Певно на Новороссійськ, але ж там ще нема авіаносця "адмірал Кузнецов".
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16.11.2024 10:04 Ответить
як кажуть "зелені".- коридор працює
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16.11.2024 10:05 Ответить
І,з якихось причин,нічого не "прилітає" по балкерах як і по сухогрузах що вивозять зерно й по новозбудованій залізниці що компенсувала пошкоджений кримський міст.
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16.11.2024 10:10 Ответить
Нарколига казало,що маємо більше сотні ракет...
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16.11.2024 10:35 Ответить
є такий клоун у вмс - плетенчук називається, хтів би в нього спитати, а чого це без нашого дозволу в наш окупований порт заходить судно? клоуне плетенчук, іще півроку тому ти казало, що кацапські бойові кораблі сховалися за туапсе, бо дуже нас бояться!! клоуне плетенчук, розкажи, чому цей балкер іще на воді?
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16.11.2024 12:34 Ответить
Плетенчук -- маленький ,,гвинтік".
Питати треба у великого ,,болта"єрмака.
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16.11.2024 13:09 Ответить
що заважає порт знищити???Договорняки мабуть..
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16.11.2024 17:08 Ответить
як завантажиться, то можно було би не пожалкувати одного "скальпа". Звісно, не паром з цистернами, але ганяти балкери за краденим вже б подумали.
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16.11.2024 19:30 Ответить
 
 