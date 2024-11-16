Черговий морський балкер зайшов до Маріупольського порту під завантаження вугіллям, - Андрющенко. ФОТО

У Маріупольському порту зафіксовано черговий морський балкер, який окупанти завантажують українським вугіллям.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріупольській порт. Вчора черговий морський балкер зайшов в акваторію порту та став під завантаження вугіллям", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, завантаження триває прямо з причалу, без використання залізниці, із запасів, завезених в минулі рази.

"Мародерство надр України триває. Цього разу без вантажу в Маріуполь", - додав Андрющенко.