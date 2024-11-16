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Черговий морський балкер зайшов до Маріупольського порту під завантаження вугіллям, - Андрющенко. ФОТО

У Маріупольському порту зафіксовано черговий морський балкер, який окупанти завантажують українським вугіллям.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріупольській порт. Вчора черговий морський балкер зайшов в акваторію порту та став під завантаження вугіллям", - йдеться в повідомленні.

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Маріупольський порт

Як зазначається, завантаження триває прямо з причалу, без використання залізниці, із запасів, завезених в минулі рази.

"Мародерство надр України триває. Цього разу без вантажу в Маріуполь", - додав Андрющенко.

Маріупольський порт

Автор: 

Маріуполь (3228) порт (2042) вугілля (2472)


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Певно на Новороссійськ, але ж там ще нема авіаносця "адмірал Кузнецов".
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16.11.2024 10:04 Відповісти
як кажуть "зелені".- коридор працює
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16.11.2024 10:05 Відповісти
І,з якихось причин,нічого не "прилітає" по балкерах як і по сухогрузах що вивозять зерно й по новозбудованій залізниці що компенсувала пошкоджений кримський міст.
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16.11.2024 10:10 Відповісти
Нарколига казало,що маємо більше сотні ракет...
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16.11.2024 10:35 Відповісти
є такий клоун у вмс - плетенчук називається, хтів би в нього спитати, а чого це без нашого дозволу в наш окупований порт заходить судно? клоуне плетенчук, іще півроку тому ти казало, що кацапські бойові кораблі сховалися за туапсе, бо дуже нас бояться!! клоуне плетенчук, розкажи, чому цей балкер іще на воді?
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16.11.2024 12:34 Відповісти
Плетенчук -- маленький ,,гвинтік".
Питати треба у великого ,,болта"єрмака.
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16.11.2024 13:09 Відповісти
що заважає порт знищити???Договорняки мабуть..
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16.11.2024 17:08 Відповісти
як завантажиться, то можно було би не пожалкувати одного "скальпа". Звісно, не паром з цистернами, але ганяти балкери за краденим вже б подумали.
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16.11.2024 19:30 Відповісти
 
 