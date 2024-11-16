Черговий морський балкер зайшов до Маріупольського порту під завантаження вугіллям, - Андрющенко. ФОТО
У Маріупольському порту зафіксовано черговий морський балкер, який окупанти завантажують українським вугіллям.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Маріупольській порт. Вчора черговий морський балкер зайшов в акваторію порту та став під завантаження вугіллям", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, завантаження триває прямо з причалу, без використання залізниці, із запасів, завезених в минулі рази.
"Мародерство надр України триває. Цього разу без вантажу в Маріуполь", - додав Андрющенко.
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Питати треба у великого ,,болта"єрмака.