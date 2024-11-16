Россияне обстреливали Днепропетровщину из "Градов", артиллерии и дронов: ранена женщина, повреждены 11 домов. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 16 ноября российские войска обстреливали Днепропетровскую область из артиллерии и РСЗО и атаковали беспилотниками. Ранения получила женщина, повреждено много зданий.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Обстрелы из "Градов" и артиллерии. Атаки беспилотниками. В течение дня Никопольщина была под вражеским ударом почти полтора десятка раз. Агрессор целился по Никополю, Марганецкой и Мировской громадах", - написал он.
В ОГА отметили, что пострадала 75-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь. Будет лечиться амбулаторно.
"Повреждены транспортное предприятие, пятиэтажка, 10 частных домов и 10 хозяйственных построек, 3 гаража, солнечные панели, теплица, линия электропередач и газопровод", - добавил Лысак.
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Це про таку "стабілізацію" на Сході казало вище військово-політичне керівництво держави кілька місяців тому? А який же "стабілізець потужний" буде, коли обстріли Дніпропетровщини будуть з мінометів?
Зате в жодному "вечірньому хриплосику" про це ні слова!
Брехня вбиває! (як з "травневими шашликами")