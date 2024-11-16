Росіяни обстрілювали Дніпропетровщину з "Градів", артилерії та дронів: поранено жінку, пошкоджено 11 будинків. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 16 листопада російські війська обстрілювали Дніпропетровщину з артилерії і РСЗВ та атакували безпілотниками. Поранення зазнала жінка, пошкоджено багато будівель.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Обстріли з "Градів" та артилерії. Атаки безпілотниками. Протягом дня Нікопольщина була під ворожим ударом майже півтора десятка разів. Агресор цілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах", - написав він.
В ОВА зазначили, що постраждала 75-річна жінка. Їй надали медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно.
"Пошкоджені транспортне підприємство, п`ятиповерхівка, 10 приватних будинків та 10 господарських споруд, 3 гаражі, сонячні панелі, теплиця, лінія електропередач та газогін", - додав Лисак.
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Це про таку "стабілізацію" на Сході казало вище військово-політичне керівництво держави кілька місяців тому? А який же "стабілізець потужний" буде, коли обстріли Дніпропетровщини будуть з мінометів?
Зате в жодному "вечірньому хриплосику" про це ні слова!
Брехня вбиває! (як з "травневими шашликами")