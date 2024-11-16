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Росіяни обстрілювали Дніпропетровщину з "Градів", артилерії та дронів: поранено жінку, пошкоджено 11 будинків. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 16 листопада російські війська обстрілювали Дніпропетровщину з артилерії і РСЗВ та атакували безпілотниками.  Поранення зазнала жінка, пошкоджено багато будівель.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстріли з "Градів" та артилерії. Атаки безпілотниками. Протягом дня Нікопольщина була під ворожим ударом майже півтора десятка разів. Агресор цілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах", - написав він.

Також читайте: Окупанти атакували Нікопольщину БпЛА, "Градами" та з важкої артилерії: Пошкоджено інфраструктуру й комунальне підприємство

В ОВА зазначили, що постраждала 75-річна жінка. Їй надали медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно.

"Пошкоджені транспортне підприємство, п`ятиповерхівка, 10 приватних будинків та 10 господарських споруд, 3 гаражі, сонячні панелі, теплиця, лінія електропередач та газогін", - додав Лисак.

Обстріл Дніпропетровщини 16 листопада
Обстріл Дніпропетровщини 16 листопада
Обстріл Дніпропетровщини 16 листопада
Обстріл Дніпропетровщини 16 листопада

Автор: 

обстріл (28435) Лисак Сергій (124) Дніпропетровська область (3717)


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Дніпропетровщина... З "Градів"... (дальність пострілу до 40км)
Це про таку "стабілізацію" на Сході казало вище військово-політичне керівництво держави кілька місяців тому? А який же "стабілізець потужний" буде, коли обстріли Дніпропетровщини будуть з мінометів?
Зате в жодному "вечірньому хриплосику" про це ні слова!
Брехня вбиває! (як з "травневими шашликами")
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16.11.2024 19:30 Відповісти
Нікополь знаходиться на відстані 5км от окупованой ЗАЕС(Запорізькой атомн.ст.).В зоні прямої видимості.
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16.11.2024 22:06 Відповісти
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16.11.2024 20:09 Відповісти
 
 