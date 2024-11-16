Оккупанты нанесли удар по Запорожской области: ранен мужчина, уничтожено авто. ФОТО

Вечером 16 ноября российские войска обстреляли Васильевский район в Запорожье. Мужчина получил ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Около 17 часов россияне нанесли удар по населенному пункту Васильевского района. Взрывной волной и обломками уничтожен легковой автомобиль, а мужчина получил ранения", - говорится в сообщении.

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