Окупанти завдали удару по Запорізькій області: поранено чоловіка, знищено авто. ФОТО
Увечері 16 листопада російські війська обстріляли Василівський район на Запоріжжі. Чоловік зазнав поранення.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Близько 17-ї години росіяни завдали удар по населеному пункту Василівського району. Вибуховою хвилею та уламками знищено легкову автівку, а чоловік отримав поранення", - ідеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль