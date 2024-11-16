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Окупанти завдали удару по Запорізькій області: поранено чоловіка, знищено авто. ФОТО

Увечері 16 листопада російські війська обстріляли Василівський район на Запоріжжі. Чоловік зазнав поранення. 

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 17-ї години росіяни завдали удар по населеному пункту Василівського району. Вибуховою хвилею та уламками знищено легкову автівку, а чоловік отримав поранення", - ідеться в повідомленні.

Обстріл Запорізької області

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Автор: 

обстріл (28435) Запорізька область (3599) Федоров Іван (648)


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