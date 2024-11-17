Ночью оккупанты ударили по Харьковщине дронами и КАБами. ФОТО

Ночью 17 ноября войска РФ атаковали беспилотниками село Рогань, нанесли авиаудар по селам Черкасская Лозовая и Циркуны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Харьковской областной прокуратуре.

Около 2:00 в результате вражеской атаки беспилотником по с. Рогань поврежден жилой дом.

Ориентировочно в 3:00 ВС РФ нанесли авиационный удар по с. Черкасская Лозовая. Выбиты окна в частном домовладении. В это время также зафиксировано два попадания по открытой местности в с. Циркуны.

"К счастью, в результате атак врага по региону пострадавших нет", - отметили в прокуратуре.

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