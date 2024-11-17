Вночі окупанти вдарили по Харківщині дронами та КАБами. ФОТО
Вночі 17 листопада війська РФ атакували безпілотниками село Рогань, завдали авіаудару по селах Черкаська Лозова та Циркуни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Близько 2:00 внаслідок ворожої атаки безпілотником по с. Рогань пошкоджено житловий будинок.
Орієнтовно о 3:00 ЗС РФ завдали авіаційний удар по с. Черкаська Лозова. Вибито вікна у приватному домоволодінні. У цей час також зафіксовано два влучання по відкритій місцевості у с. Циркуни.
"На щастя, внаслідок атак ворога по регіону постраждалих немає", - зазначили у прокуратурі.
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