Рашисты обстреляли Константиновку и Северск на Донетчине: 3 погибших, 2 раненых. ФОТО

Российские войска обстреляли север Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом заявил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Так, оккупанты ударили по Константиновке из ствольной артиллерии, в результате чего 2 человека погибли, 2 ранены. Повреждены 2 многоэтажки и 2 автомобиля.

"Еще 1 человека россияне сегодня убили в Северске - город также подвергся артиллерийскому обстрелу", - добавил глава области.

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