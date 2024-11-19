Атака на Запорожье: Энергетики вернули свет более 12 тыс. абонентов. ФОТОрепортаж

Энергетики запитали более 12 тысяч абонентов, которые остались без света после ночной вражеской атаки на Запорожье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Сообщается, что остается подключить еще почти 5 тысяч абонентов, из них 250 - юридические лица.



Кроме того, из трех котельных, которые были обесточены, двум электричество уже вернули. Одна пока работает на генераторе.

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Председатель ОВА сообщил, что аварийные бригады продолжают ликвидацию последствий ударов.

Также Федоров показал последствия российской атаки.







