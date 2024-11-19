Атака на Запоріжжя: Енергетики повернули світло понад 12 тис. абонентів. ФОТОрепортаж
Енергетики заживили понад 12 тисяч абонентів, які лишилися без світла після нічної ворожої атаки на Запоріжжя.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Повідомляється, що залишається підключити ще майже 5 тисяч абонентів, з них 250 юридичних осіб.
Крім того, із трьох котелень, які були знеструмлені, двом електрику уже повернули. Одна поки працює на генераторі.
Голова ОВА повідомив, що аварійні бригади продовжують ліквідацію наслідків ударів.
Також Федоров показав наслідки російської атаки.
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