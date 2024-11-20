Стоимость "услуг" достигала $18 тыс.: раскрыты новые схемы уклонения от мобилизации в 3 регионах. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве органов прокуратуры сообщено о подозрении четырем лицам, которые помогали военнообязанным избегать мобилизации и пересекать границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

В Киеве один из подозреваемых предлагал организовать переправку через границу на лодке через Винницкую область вне КПП за 10 тысяч долларов США.

Другой за такую же сумму предлагал фиктивное трудоустройство для бронирования от мобилизации, а за 10 тысяч долларов дополнительно - организацию служебных командировок для выезда за границу. Он даже гарантировал отдать обратно 8 тысяч долларов, в случае возвращения из командировки. Для одного из них мужчина помог организовать снятие с воинского учета.

В ходе контрольной операции в ресторане Киева задокументировали передачу подозреваемым 10 тысяч долларов за переправку и 48 тысяч долларов за бронирование двух человек.

В Запорожье местный житель за 18 тысяч долларов США предлагал организовать стационарное лечение с фиктивным установлением диагноза. Это позволяло его клиентам избегать мобилизации через исключение с воинского учета.

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На Прикарпатье мужчина за 3 тысячи долларов США взялся "решить вопрос" по ускорению назначения группы инвалидности матери знакомого военнообязанного. Он договорился с должностными лицами МСЭК о выдаче справки на год и пообещал впоследствии ее продлить.















Всех подозреваемых задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Им инкриминируют содействие в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды и злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

В данное время проверяют причастность к преступлениям других лиц.