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Стоимость "услуг" достигала $18 тыс.: раскрыты новые схемы уклонения от мобилизации в 3 регионах. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве органов прокуратуры сообщено о подозрении четырем лицам, которые помогали военнообязанным избегать мобилизации и пересекать границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

В Киеве один из подозреваемых предлагал организовать переправку через границу на лодке через Винницкую область вне КПП за 10 тысяч долларов США.

Другой за такую же сумму предлагал фиктивное трудоустройство для бронирования от мобилизации, а за 10 тысяч долларов дополнительно - организацию служебных командировок для выезда за границу. Он даже гарантировал отдать обратно 8 тысяч долларов, в случае возвращения из командировки. Для одного из них мужчина помог организовать снятие с воинского учета.

В ходе контрольной операции в ресторане Киева задокументировали передачу подозреваемым 10 тысяч долларов за переправку и 48 тысяч долларов за бронирование двух человек.

В Запорожье местный житель за 18 тысяч долларов США предлагал организовать стационарное лечение с фиктивным установлением диагноза. Это позволяло его клиентам избегать мобилизации через исключение с воинского учета.

Смотрите также: Раскрыты новые "схемы для уклонистов": Задержаны 13 человек, среди которых - чиновники МСЭК и больниц, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Прикарпатье мужчина за 3 тысячи долларов США взялся "решить вопрос" по ускорению назначения группы инвалидности матери знакомого военнообязанного. Он договорился с должностными лицами МСЭК о выдаче справки на год и пообещал впоследствии ее продлить.

затримання схемщиків для ухилянтів
затримання схемщиків для ухилянтів
затримання схемщиків для ухилянтів
затримання схемщиків для ухилянтів
затримання схемщиків для ухилянтів
затримання схемщиків для ухилянтів
затримання схемщиків для ухилянтів

Всех подозреваемых задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Им инкриминируют содействие в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды и злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

В данное время проверяют причастность к преступлениям других лиц.

Автор: 

Офис Генпрокурора (2468) уклонисты (836)


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Топ комментарии
+7
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20.11.2024 13:31
+3
Шедевр !
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20.11.2024 13:35
+2
еще клипов со стрельбой поснимают и будет 30....
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20.11.2024 13:27
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18? Яйці по 17 були! Куди вже вище ціни піднімають???
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20.11.2024 13:21 Ответить
еще клипов со стрельбой поснимают и будет 30....
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20.11.2024 13:27 Ответить
Як і пророкували "злі язики", не зменшилась кількість ні бажаючих дати, ні готових взяти.
Просто ціна виросла.
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20.11.2024 13:29 Ответить
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20.11.2024 13:31 Ответить
Шедевр !
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20.11.2024 13:35 Ответить
Вивіску АТБ заблюрили ніпадеццкі
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20.11.2024 13:32 Ответить
молодці!!! де середній мешканець України може виділити собі 18 000 зелені. хлопці молодці. схеми остапа бендера працюють ловіть і приммножуте бугалтерів КОРЕЙКА
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20.11.2024 13:33 Ответить
Середній мешканець? Це той, що на Лексусі їздить?
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20.11.2024 13:36 Ответить
А починалось з $2 тисяч ,інфляція
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20.11.2024 13:34 Ответить
українці готові платити будь які гроші тіки не йти не захищати країну. Правду каже американець - проблема не у зброї, проблема шо українці більше не хочуть захищатись. Є багато причин. Тому і тікають від режиму зеленского на окуповані теріторії та за кордон. вовчик - срочно у дію план незламності та нові мінестерства - бо вже дуже скоро нікого не залищиться.
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20.11.2024 16:11 Ответить
Люди бачать той пісець який розвів в Україні боневтік-найвеличніший з своїми братками. Тому 18 тис люди знаходять продаючи майно яке їм вже не потрібно.
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21.11.2024 12:29 Ответить
 
 