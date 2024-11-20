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Вартість "послуг" сягала $18 тис.: викрито нові схеми ухилення від мобілізації у 3 регіонах. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва органів прокуратури повідомлено про підозру чотирьом особам, які допомогали військовозобов’язаним уникати мобілізації та перетинати кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

У Києві один із підозрюваних пропонував організувати переправлення через кордон на човні через Вінницьку область поза КПП за 10 тисяч доларів США.

Інший за таку ж суму пропонував фіктивне працевлаштування для бронювання від мобілізації, а за 10 тисяч доларів додатково - організацію службових відряджень для виїзду за кордон. Він навіть гарантував віддати назад 8 тисяч доларів, у разі повернення з відрядження. Для одного з ни чоловік допоміг організувати зняття з військового обліку.

У ході контрольної операції у ресторані Києва задокументували передачу підозрюваним 10 тисяч доларів за переправлення та 48 тисяч доларів за бронювання двох осіб.

У Запоріжжі місцевий мешканець за 18 тисяч доларів США пропонував організувати стаціонарне лікування з фіктивним встановленням діагнозу. Це дозволяло його клієнтам уникати мобілізації через виключення з військового обліку.

Також читайте: Викрито нові "схеми для ухилянтів": Затримано 13 осіб, серед яких посадовці МСЕК та лікарень, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Прикарпатті чоловік за 3 тисячі доларів США взявся "вирішити питання" щодо прискорення призначення групи інвалідності матері знайомого військовозобов’язаного. Він домовився із посадовцями МСЕК про видання довідки на рік та пообіцяв згодом її продовжити.

затримання схемщиків для ухилянтів
затримання схемщиків для ухилянтів
затримання схемщиків для ухилянтів
затримання схемщиків для ухилянтів
затримання схемщиків для ухилянтів
затримання схемщиків для ухилянтів
затримання схемщиків для ухилянтів

Усіх підозрюваних затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Їм інкримінують сприяння в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди та зловживання впливом (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Наразі перевіряють причетність до злочинів інших осіб.

Автор: 

Офіс Генпрокурора (3249) ухилянти (900)


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Топ коментарі
+7
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20.11.2024 13:31
+3
Шедевр !
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20.11.2024 13:35
+2
еще клипов со стрельбой поснимают и будет 30....
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20.11.2024 13:27
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18? Яйці по 17 були! Куди вже вище ціни піднімають???
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20.11.2024 13:21 Відповісти
еще клипов со стрельбой поснимают и будет 30....
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20.11.2024 13:27 Відповісти
Як і пророкували "злі язики", не зменшилась кількість ні бажаючих дати, ні готових взяти.
Просто ціна виросла.
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20.11.2024 13:29 Відповісти
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20.11.2024 13:31 Відповісти
Шедевр !
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20.11.2024 13:35 Відповісти
Вивіску АТБ заблюрили ніпадеццкі
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20.11.2024 13:32 Відповісти
молодці!!! де середній мешканець України може виділити собі 18 000 зелені. хлопці молодці. схеми остапа бендера працюють ловіть і приммножуте бугалтерів КОРЕЙКА
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20.11.2024 13:33 Відповісти
Середній мешканець? Це той, що на Лексусі їздить?
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20.11.2024 13:36 Відповісти
А починалось з $2 тисяч ,інфляція
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20.11.2024 13:34 Відповісти
українці готові платити будь які гроші тіки не йти не захищати країну. Правду каже американець - проблема не у зброї, проблема шо українці більше не хочуть захищатись. Є багато причин. Тому і тікають від режиму зеленского на окуповані теріторії та за кордон. вовчик - срочно у дію план незламності та нові мінестерства - бо вже дуже скоро нікого не залищиться.
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20.11.2024 16:11 Відповісти
Люди бачать той пісець який розвів в Україні боневтік-найвеличніший з своїми братками. Тому 18 тис люди знаходять продаючи майно яке їм вже не потрібно.
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21.11.2024 12:29 Відповісти
 
 