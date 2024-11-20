Вартість "послуг" сягала $18 тис.: викрито нові схеми ухилення від мобілізації у 3 регіонах. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва органів прокуратури повідомлено про підозру чотирьом особам, які допомогали військовозобов’язаним уникати мобілізації та перетинати кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

У Києві один із підозрюваних пропонував організувати переправлення через кордон на човні через Вінницьку область поза КПП за 10 тисяч доларів США.

Інший за таку ж суму пропонував фіктивне працевлаштування для бронювання від мобілізації, а за 10 тисяч доларів додатково - організацію службових відряджень для виїзду за кордон. Він навіть гарантував віддати назад 8 тисяч доларів, у разі повернення з відрядження. Для одного з ни чоловік допоміг організувати зняття з військового обліку.

У ході контрольної операції у ресторані Києва задокументували передачу підозрюваним 10 тисяч доларів за переправлення та 48 тисяч доларів за бронювання двох осіб.

У Запоріжжі місцевий мешканець за 18 тисяч доларів США пропонував організувати стаціонарне лікування з фіктивним встановленням діагнозу. Це дозволяло його клієнтам уникати мобілізації через виключення з військового обліку.

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На Прикарпатті чоловік за 3 тисячі доларів США взявся "вирішити питання" щодо прискорення призначення групи інвалідності матері знайомого військовозобов’язаного. Він домовився із посадовцями МСЕК про видання довідки на рік та пообіцяв згодом її продовжити.















Усіх підозрюваних затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Їм інкримінують сприяння в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди та зловживання впливом (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Наразі перевіряють причетність до злочинів інших осіб.