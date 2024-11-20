Зеленский встретился с управляющим директором Всемирного банка Бьерде: Средства от активов РФ должны работать для защиты от российской агрессии. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с управляющим директором Всемирного банка по вопросам операционной деятельности Анной Бьерде.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, главные темы переговоров сторон - наша финансовая устойчивость, программы поддержки, средства от российских активов.

"Абсолютно справедливо, что российские средства должны работать для защиты от российской же агрессии", - подчеркнул президент.

Читайте также: Всемирный банк, Еврокомиссия и ООН готовят обновленную оценку потребностей Украины на восстановление и реконструкцию