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Зеленский встретился с управляющим директором Всемирного банка Бьерде: Средства от активов РФ должны работать для защиты от российской агрессии. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с управляющим директором Всемирного банка по вопросам операционной деятельности Анной Бьерде.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, главные темы переговоров сторон - наша финансовая устойчивость, программы поддержки, средства от российских активов.

"Абсолютно справедливо, что российские средства должны работать для защиты от российской же агрессии", - подчеркнул президент.

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Зеленський зустрівся із керівною директоркою Світового банку Анною Б’єрде

Автор: 

Всемирный Банк (447) Зеленский Владимир (20365) замороженные активы (285)


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Топ комментарии
+5
Кошти мають працювати не на карман а на зброю для ЗСУ
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20.11.2024 21:06
+5
Вважайте, що грошей уже немає....
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20.11.2024 21:10
+4
До рук їм не давайте!!!
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20.11.2024 21:06
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Кошти мають працювати не на карман а на зброю для ЗСУ
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20.11.2024 21:06 Ответить
До рук їм не давайте!!!
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20.11.2024 21:06 Ответить
Вважайте, що грошей уже немає....
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20.11.2024 21:10 Ответить
Ага, працювати на зелені офшори
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20.11.2024 21:10 Ответить
Все як сам і казав:

- Зе наживається на війні

- Зе нє хоче вайну заканчівать, патаму шта єслі б хотєл, то обязатєльно б єйо закончіл

- порноактор Зеленский приймає в любих количествах с любой стороньі.

То Голобородько всіх мвф--ів у дупу посилав. Не Зе.
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20.11.2024 21:29 Ответить
Все чекаю, коли вже хтось не витримає і дасть бастардо в чоло.
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20.11.2024 21:34 Ответить
Зеленський як шльондра із фільма для дорослих, готовий прийняти з любого боку, аж пригнувася.
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20.11.2024 21:45 Ответить
Видавати гроші тільки натурою .
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20.11.2024 21:55 Ответить
Не давайте цім поокидькам грошей. Як запахло грошенятами, то віслюк одразу поліз на уклін, а як зброю для ЗСУ....то сидить у норі....мерзота
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20.11.2024 22:09 Ответить
Не давайте гроші цьому злодію. Роздайте українцям
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20.11.2024 22:34 Ответить
А Ленка в курсе с кем ее гундос в рабочее время встречаеися?
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21.11.2024 13:18 Ответить
 
 