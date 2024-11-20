Зеленский встретился с управляющим директором Всемирного банка Бьерде: Средства от активов РФ должны работать для защиты от российской агрессии. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с управляющим директором Всемирного банка по вопросам операционной деятельности Анной Бьерде.
Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, главные темы переговоров сторон - наша финансовая устойчивость, программы поддержки, средства от российских активов.
"Абсолютно справедливо, что российские средства должны работать для защиты от российской же агрессии", - подчеркнул президент.
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- Зе наживається на війні
- Зе нє хоче вайну заканчівать, патаму шта єслі б хотєл, то обязатєльно б єйо закончіл
- порноактор Зеленский приймає в любих количествах с любой стороньі.
То Голобородько всіх мвф--ів у дупу посилав. Не Зе.