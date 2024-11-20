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Зеленський зустрівся з керівною директоркою Світового банку Б’єрде: Кошти від активів РФ мають працювати для захисту від російської агресії. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівною директоркою Світового банку з питань операційної діяльності Анною Б’єрде.

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, головні теми перемовин сторін – наша фінансова стійкість, програми підтримки, кошти від російських активів.

"Абсолютно справедливо, що російські кошти мають працювати для захисту від російської ж агресії", - наголосив президент.

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Зеленський зустрівся із керівною директоркою Світового банку Анною Б’єрде

Автор: 

Світовий банк (814) Зеленський Володимир (23815) заморожені активи (561)


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Топ коментарі
+5
Кошти мають працювати не на карман а на зброю для ЗСУ
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20.11.2024 21:06
+5
Вважайте, що грошей уже немає....
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20.11.2024 21:10
+4
До рук їм не давайте!!!
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20.11.2024 21:06
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Кошти мають працювати не на карман а на зброю для ЗСУ
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20.11.2024 21:06 Відповісти
До рук їм не давайте!!!
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20.11.2024 21:06 Відповісти
Вважайте, що грошей уже немає....
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20.11.2024 21:10 Відповісти
Ага, працювати на зелені офшори
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20.11.2024 21:10 Відповісти
Все як сам і казав:

- Зе наживається на війні

- Зе нє хоче вайну заканчівать, патаму шта єслі б хотєл, то обязатєльно б єйо закончіл

- порноактор Зеленский приймає в любих количествах с любой стороньі.

То Голобородько всіх мвф--ів у дупу посилав. Не Зе.
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20.11.2024 21:29 Відповісти
Все чекаю, коли вже хтось не витримає і дасть бастардо в чоло.
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20.11.2024 21:34 Відповісти
Зеленський як шльондра із фільма для дорослих, готовий прийняти з любого боку, аж пригнувася.
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20.11.2024 21:45 Відповісти
Видавати гроші тільки натурою .
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20.11.2024 21:55 Відповісти
Не давайте цім поокидькам грошей. Як запахло грошенятами, то віслюк одразу поліз на уклін, а як зброю для ЗСУ....то сидить у норі....мерзота
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20.11.2024 22:09 Відповісти
Не давайте гроші цьому злодію. Роздайте українцям
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20.11.2024 22:34 Відповісти
А Ленка в курсе с кем ее гундос в рабочее время встречаеися?
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21.11.2024 13:18 Відповісти
 
 