Зеленський зустрівся з керівною директоркою Світового банку Б’єрде: Кошти від активів РФ мають працювати для захисту від російської агресії. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівною директоркою Світового банку з питань операційної діяльності Анною Б’єрде.
Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, головні теми перемовин сторін – наша фінансова стійкість, програми підтримки, кошти від російських активів.
"Абсолютно справедливо, що російські кошти мають працювати для захисту від російської ж агресії", - наголосив президент.
Топ коментарі
+5 Валентин Коваль #596283
показати весь коментар20.11.2024 21:06
+5 Luk Viktor
показати весь коментар20.11.2024 21:10
+4 Алекс Скела
показати весь коментар20.11.2024 21:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Зе наживається на війні
- Зе нє хоче вайну заканчівать, патаму шта єслі б хотєл, то обязатєльно б єйо закончіл
- порноактор Зеленский приймає в любих количествах с любой стороньі.
То Голобородько всіх мвф--ів у дупу посилав. Не Зе.