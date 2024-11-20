Зеленський зустрівся з керівною директоркою Світового банку Б’єрде: Кошти від активів РФ мають працювати для захисту від російської агресії. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівною директоркою Світового банку з питань операційної діяльності Анною Б’єрде.

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, головні теми перемовин сторін – наша фінансова стійкість, програми підтримки, кошти від російських активів.

"Абсолютно справедливо, що російські кошти мають працювати для захисту від російської ж агресії", - наголосив президент.

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