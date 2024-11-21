Ракетный удар по Кривому Рогу: в городе развернули штаб помощи пострадавшим. ФОТОрепортаж
Сегодня, 21 ноября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому кварталу Кривого Рога. На месте трагедии развернут штаб помощи, где пострадавшие могут получить строительные материалы, продукты питания и оформить заявку на материальную помощь от города.
Об этом сообщают журналисты "Первого Криворожского" с места событий, информирует Цензор.НЕТ.
Для получения помощи гражданам необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности на жилье, паспорт, идентификационный код, а также реквизиты счетов в банке.
Материальная помощь предоставляется только владельцам поврежденных помещений.
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Для цього був удар. Для цього зараз росіяни будуть усюди розповсюджувати відео, яке дійсно вражає та нагадує кадр із фантастичного кіно.
Для цього була і пресконференція Захарової. Де буцімто https://nv.ua/ukr/world/countries/mizhkontinentalna-raketa-zaharoviy-pid-chas-brifingu-zaboronili-komentuvati-udar-video-50468256.html випадково подзвонили й хотіли, щоб вона не коментувала цей удар . Щоб ще раз наголосити на цьому факті і привернути увагу. Ще раз показати «кузькіну мать». Ще раз налякати.
Росія влаштовує шоу. Але, на жаль, у цього шоу багато вдячних глядачів. Росія змогла вже переконати західних глядачів у тому, що перемагає, не досягнувши жодних цілей під час постійного наступу протягом року, витративши безліч ресурсів і перенапруживши свою економіку. Фактично не досягнувши нічого. Окрім медіаефекту. Але і цього їм може виявитись достатньо. Якщо вдячні глядачі будуть ухвалювати рішення з огляду на непереможність росіян. Улюблена тема фанатів автократів. Улюблений сюжет російської пропаганди.
А що ми? Щонайменше ми маємо розуміти, чого хоче Росія. І не давати їй цього. Не пускати Путіна в свою голову. Не бути Ілоном Маском…
А якщо , як у більшості всі доки під завалами знищені повністю , згоріли ? То допомогу людям не дадуть ?