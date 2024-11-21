Ракетный удар по Кривому Рогу: в городе развернули штаб помощи пострадавшим. ФОТОрепортаж

Сегодня, 21 ноября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому кварталу Кривого Рога. На месте трагедии развернут штаб помощи, где пострадавшие могут получить строительные материалы, продукты питания и оформить заявку на материальную помощь от города.

Об этом сообщают журналисты "Первого Криворожского" с места событий, информирует Цензор.НЕТ.







Для получения помощи гражданам необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности на жилье, паспорт, идентификационный код, а также реквизиты счетов в банке.

Материальная помощь предоставляется только владельцам поврежденных помещений.

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