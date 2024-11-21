Ракетний удар по Кривому Рогу: у місті розгорнули штаб допомоги постраждалим. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 листопада, російські окупанти завдали ракетного удару по житловому кварталу Кривого Рогу. На місці трагедії розгорнуто штаб допомоги, де постраждалі можуть отримати будівельні матеріали, продукти харчування та оформити заявку на матеріальну допомогу від міста.

Про це повідомляють журналісти "Першого Криворізького" з місця подій, інформує Цензор.НЕТ.







Для отримання допомоги громадянам необхідно надати документи, що підтверджують право власності на житло, паспорт, ідентифікаційний код, а також реквізити рахунків у банку.

Матеріальна допомога надається лише власникам пошкоджених помешкань.

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