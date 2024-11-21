Ракетний удар по Кривому Рогу: у місті розгорнули штаб допомоги постраждалим. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 21 листопада, російські окупанти завдали ракетного удару по житловому кварталу Кривого Рогу. На місці трагедії розгорнуто штаб допомоги, де постраждалі можуть отримати будівельні матеріали, продукти харчування та оформити заявку на матеріальну допомогу від міста.
Про це повідомляють журналісти "Першого Криворізького" з місця подій, інформує Цензор.НЕТ.
Для отримання допомоги громадянам необхідно надати документи, що підтверджують право власності на житло, паспорт, ідентифікаційний код, а також реквізити рахунків у банку.
Матеріальна допомога надається лише власникам пошкоджених помешкань.
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Для цього був удар. Для цього зараз росіяни будуть усюди розповсюджувати відео, яке дійсно вражає та нагадує кадр із фантастичного кіно.
Для цього була і пресконференція Захарової. Де буцімто https://nv.ua/ukr/world/countries/mizhkontinentalna-raketa-zaharoviy-pid-chas-brifingu-zaboronili-komentuvati-udar-video-50468256.html випадково подзвонили й хотіли, щоб вона не коментувала цей удар . Щоб ще раз наголосити на цьому факті і привернути увагу. Ще раз показати «кузькіну мать». Ще раз налякати.
Росія влаштовує шоу. Але, на жаль, у цього шоу багато вдячних глядачів. Росія змогла вже переконати західних глядачів у тому, що перемагає, не досягнувши жодних цілей під час постійного наступу протягом року, витративши безліч ресурсів і перенапруживши свою економіку. Фактично не досягнувши нічого. Окрім медіаефекту. Але і цього їм може виявитись достатньо. Якщо вдячні глядачі будуть ухвалювати рішення з огляду на непереможність росіян. Улюблена тема фанатів автократів. Улюблений сюжет російської пропаганди.
А що ми? Щонайменше ми маємо розуміти, чого хоче Росія. І не давати їй цього. Не пускати Путіна в свою голову. Не бути Ілоном Маском…
А якщо , як у більшості всі доки під завалами знищені повністю , згоріли ? То допомогу людям не дадуть ?