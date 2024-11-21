РФ атакувала Кривий Ріг: 26 поранених, зокрема двоє дітей, частково зруйновано адмінбудівлю. ФОТОрепортаж (оновлено)
У Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У Повітряних силах попередили про швидкісну ціль на Миколаївщині.
Також у Повітряних силах заявили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Голова Ради оборони міста Вілкул заявив про вибух у Кривому Розі.
Згодом очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що наразі відомо про двох постраждалих. Це 32-річний чоловік та 24-річна жінка. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості.
Частково зруйновано адмінбудівлю. Пошкоджено дві житлові двоповерхівки.
Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул заявив, про 13 поранених, зокрема двох дітей, двоє дорослих у тяжкому стані.
За попередньою інформацією, пошкоджено близько 10 житлових будинків. Інформація уточнюється.
Глава ОВА заявив про 15 поранених, зокрема 2 підлітків. 17-річний хлопець госпіталізований. Ще одному юнаку, якому 16 років, допомогу надали на місці. Загалом госпіталізовані 9 людей.
За даними Офісу Генпрокурора, відомо про 17 постраждалих.
Пошкоджено промислове підприємство, житлові будинки, адмінбудівлю, медзаклад, котельню, гаражі.
ОНОВЛЕННЯ
Станом на 14:00 очільник ОВА Сергій Лисак повідомив: "Через атаку на Кривий Ріг постраждали 26 людей. Дві жінки – у важкому стані. В однієї – різані рани голови, в іншої – осколкове поранення живота".
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зелений окурок, що там з нашими ракетами???? ти за все відповідаєш, краще б на піаніно "грав"....