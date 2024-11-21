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Новини Війна
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РФ атакувала Кривий Ріг: 26 поранених, зокрема двоє дітей, частково зруйновано адмінбудівлю. ФОТОрепортаж (оновлено)

РФ вдарила по Кривому Рогу 21 листопада 2024 року

У Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Повітряних силах попередили про швидкісну ціль на Миколаївщині.

Також у Повітряних силах заявили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Голова Ради оборони міста Вілкул заявив про вибух у Кривому Розі.

Згодом очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що наразі відомо про двох постраждалих. Це 32-річний чоловік та 24-річна жінка. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості.

Частково зруйновано адмінбудівлю. Пошкоджено дві житлові двоповерхівки.

Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул заявив, про 13 поранених, зокрема двох дітей, двоє дорослих у тяжкому стані. 

За попередньою інформацією, пошкоджено близько 10 житлових будинків. Інформація уточнюється.

Глава ОВА заявив про 15 поранених, зокрема 2 підлітків. 17-річний хлопець госпіталізований. Ще одному юнаку, якому 16 років, допомогу надали на місці. Загалом госпіталізовані 9 людей.

За даними Офісу Генпрокурора, відомо про 17 постраждалих.

Пошкоджено промислове підприємство, житлові будинки, адмінбудівлю, медзаклад, котельню, гаражі.

ОНОВЛЕННЯ

Станом на 14:00 очільник ОВА Сергій Лисак повідомив: "Через атаку на Кривий Ріг постраждали 26 людей. Дві жінки – у важкому стані. В однієї – різані рани голови, в іншої – осколкове поранення живота".

Також читайте: Ворог влучив ракетою в об’єкт інфраструктури в Кривому Розі, лікарні перейшли на генератори

РФ вдарила по Кривому Рогу 21 листопада 2024 року
РФ вдарила по Кривому Рогу 21 листопада 2024 року
РФ вдарила по Кривому Рогу 21 листопада 2024 року

Автор: 

вибух (4439) Кривий Ріг (1351)


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Топ коментарі
+15
Тут ЗСУ ні до чого, що їм дав народ, тим вони і стріляють. Краще поставити це запитання Володі Боневтіку, де наші ракети "Нептун", "Вільха", "Сапсан-Грім 2", проекти і лінії яких на виробництво і великі гроші він отримав від попередників? Та за 5,Ю5 років міг створити і нові проекти ракет, але тоді б не вистачило на дороги.
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21.11.2024 11:41
+12
українські ракети називаються "асфальт", головний конструктор Зе.
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21.11.2024 12:11
+5
Запитання до ЗСУ- коли ми вже почнемо бити по кацапській інфраструктурі ?
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21.11.2024 10:58
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Запитання до ЗСУ- коли ми вже почнемо бити по кацапській інфраструктурі ?
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21.11.2024 10:58 Відповісти
українськими дронами б'ємо, західною зброєю - не дозволяють партнери.
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21.11.2024 11:08 Відповісти
Українськими ракетами б'ємо?
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21.11.2024 11:23 Відповісти
українські ракети називаються "асфальт", головний конструктор Зе.
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21.11.2024 12:11 Відповісти
"асфальт"?...краще скорочено - ass.
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21.11.2024 12:16 Відповісти
Тут ЗСУ ні до чого, що їм дав народ, тим вони і стріляють. Краще поставити це запитання Володі Боневтіку, де наші ракети "Нептун", "Вільха", "Сапсан-Грім 2", проекти і лінії яких на виробництво і великі гроші він отримав від попередників? Та за 5,Ю5 років міг створити і нові проекти ракет, але тоді б не вистачило на дороги.
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21.11.2024 11:41 Відповісти
Скільки шашликів з'їли натомість … і не подавились.. на жаль!!
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21.11.2024 11:47 Відповісти
Так так,але де тепер взяти паливо до тих ракет,завод в Павлограді розх-ли.
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21.11.2024 11:59 Відповісти
Тисячі "Нептун", "Вільха", "Сапсан-Грім 2" стоять і чекають на паливо...
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21.11.2024 12:18 Відповісти
ЗСУ не роблять зброю.
Питайте у чинної влади, де наші засоби ураження у відповідній кількості.
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21.11.2024 14:34 Відповісти
Станом на листопад у запасі у расісі 350 одиниць балістичних «Іскандерів». Цього місяця планується виготовити 70 таких ракет. План виробництва крилатих ракет до «Іскандерів» у листопаді - 12 одиниць, запас - 210.

Запас ракет Х-101 становить близько 220 одиниць, їх виробництво листопаді має бути лише на рівні 50 одиниць.
зелений окурок, що там з нашими ракетами???? ти за все відповідаєш, краще б на піаніно "грав"....
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21.11.2024 12:04 Відповісти
Чому ви у зеленого окурка питаєте а не зебілів які в трагічному 2019му його обрали? Бачили очі що купували, тепер їжте хоч повилазьте.
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21.11.2024 12:53 Відповісти
мразота, проклята на віка
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21.11.2024 12:10 Відповісти
що таке Рада оборони міста?
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21.11.2024 16:44 Відповісти
 
 