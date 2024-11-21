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Новости Война
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РФ атаковала Кривой Рог: 26 раненых, в том числе двое детей, частично разрушены админздание. ФОТОрепортаж (обновлено)

РФ вдарила по Кривому Рогу 21 листопада 2024 року

В Кривом Роге во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Воздушных силах предупредили о скоростной цели на Николаевщине.

Также в Воздушных силах заявили об угрозе применения баллистического вооружения.

Председатель Совета обороны города Вилкул заявил о взрыве в Кривом Роге.

Позже руководитель ОВА Сергей Лысак сообщил, что известно о двух пострадавших. Это 32-летний мужчина и 24-летняя женщина. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Частично разрушено админздание. Повреждены две жилые двухэтажки.

Руководитель Совета обороны Александр Вилкул заявил о 13 раненых, в том числе двоих детях, двое взрослых в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, повреждено около 10 жилых домов. Информация уточняется.

Глава ОВА заявил о 15 раненых, в том числе 2 подростках.17-летний парень госпитализирован. Еще одному юноше, которому 16 лет, помощь была оказана на месте. В общей сложности госпитализированы 9 человек.

По данным Офиса Генпрокурора известно о 17 пострадавших.

Повреждены промышленное предприятие, жилые дома, админздание, медучреждение, котельная, гаражи.

ОБНОВЛЕНИЕ

По состоянию на 14:00 глава ОВА Сергей Лысак сообщил: "Из-за атаки на Кривой Рог пострадали 26 человек. Две женщины – в тяжелом состоянии. У одной – резаные раны головы, у другой – осколочное ранение живота".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг попал ракетой в объект инфраструктуры в Кривом Роге, больницы перешли на генераторы

РФ вдарила по Кривому Рогу 21 листопада 2024 року
РФ вдарила по Кривому Рогу 21 листопада 2024 року
РФ вдарила по Кривому Рогу 21 листопада 2024 року

Автор: 

взрыв (6736) Кривой Рог (1403)


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Топ комментарии
+15
Тут ЗСУ ні до чого, що їм дав народ, тим вони і стріляють. Краще поставити це запитання Володі Боневтіку, де наші ракети "Нептун", "Вільха", "Сапсан-Грім 2", проекти і лінії яких на виробництво і великі гроші він отримав від попередників? Та за 5,Ю5 років міг створити і нові проекти ракет, але тоді б не вистачило на дороги.
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21.11.2024 11:41
+12
українські ракети називаються "асфальт", головний конструктор Зе.
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21.11.2024 12:11
+5
Запитання до ЗСУ- коли ми вже почнемо бити по кацапській інфраструктурі ?
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21.11.2024 10:58
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Запитання до ЗСУ- коли ми вже почнемо бити по кацапській інфраструктурі ?
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21.11.2024 10:58 Ответить
українськими дронами б'ємо, західною зброєю - не дозволяють партнери.
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21.11.2024 11:08 Ответить
Українськими ракетами б'ємо?
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21.11.2024 11:23 Ответить
українські ракети називаються "асфальт", головний конструктор Зе.
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21.11.2024 12:11 Ответить
"асфальт"?...краще скорочено - ass.
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21.11.2024 12:16 Ответить
Тут ЗСУ ні до чого, що їм дав народ, тим вони і стріляють. Краще поставити це запитання Володі Боневтіку, де наші ракети "Нептун", "Вільха", "Сапсан-Грім 2", проекти і лінії яких на виробництво і великі гроші він отримав від попередників? Та за 5,Ю5 років міг створити і нові проекти ракет, але тоді б не вистачило на дороги.
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21.11.2024 11:41 Ответить
Скільки шашликів з'їли натомість … і не подавились.. на жаль!!
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21.11.2024 11:47 Ответить
Так так,але де тепер взяти паливо до тих ракет,завод в Павлограді розх-ли.
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21.11.2024 11:59 Ответить
Тисячі "Нептун", "Вільха", "Сапсан-Грім 2" стоять і чекають на паливо...
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21.11.2024 12:18 Ответить
ЗСУ не роблять зброю.
Питайте у чинної влади, де наші засоби ураження у відповідній кількості.
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21.11.2024 14:34 Ответить
Станом на листопад у запасі у расісі 350 одиниць балістичних «Іскандерів». Цього місяця планується виготовити 70 таких ракет. План виробництва крилатих ракет до «Іскандерів» у листопаді - 12 одиниць, запас - 210.

Запас ракет Х-101 становить близько 220 одиниць, їх виробництво листопаді має бути лише на рівні 50 одиниць.
зелений окурок, що там з нашими ракетами???? ти за все відповідаєш, краще б на піаніно "грав"....
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21.11.2024 12:04 Ответить
Чому ви у зеленого окурка питаєте а не зебілів які в трагічному 2019му його обрали? Бачили очі що купували, тепер їжте хоч повилазьте.
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21.11.2024 12:53 Ответить
мразота, проклята на віка
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21.11.2024 12:10 Ответить
що таке Рада оборони міста?
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21.11.2024 16:44 Ответить
 
 