РФ атаковала Кривой Рог: 26 раненых, в том числе двое детей, частично разрушены админздание. ФОТОрепортаж (обновлено)

В Кривом Роге во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Воздушных силах предупредили о скоростной цели на Николаевщине.

Также в Воздушных силах заявили об угрозе применения баллистического вооружения.

Председатель Совета обороны города Вилкул заявил о взрыве в Кривом Роге.

Позже руководитель ОВА Сергей Лысак сообщил, что известно о двух пострадавших. Это 32-летний мужчина и 24-летняя женщина. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Частично разрушено админздание. Повреждены две жилые двухэтажки.

Руководитель Совета обороны Александр Вилкул заявил о 13 раненых, в том числе двоих детях, двое взрослых в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, повреждено около 10 жилых домов. Информация уточняется.

Глава ОВА заявил о 15 раненых, в том числе 2 подростках.17-летний парень госпитализирован. Еще одному юноше, которому 16 лет, помощь была оказана на месте. В общей сложности госпитализированы 9 человек.

По данным Офиса Генпрокурора известно о 17 пострадавших.

Повреждены промышленное предприятие, жилые дома, админздание, медучреждение, котельная, гаражи.

ОБНОВЛЕНИЕ

По состоянию на 14:00 глава ОВА Сергей Лысак сообщил: "Из-за атаки на Кривой Рог пострадали 26 человек. Две женщины – в тяжелом состоянии. У одной – резаные раны головы, у другой – осколочное ранение живота".

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