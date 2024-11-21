РФ атаковала Кривой Рог: 26 раненых, в том числе двое детей, частично разрушены админздание. ФОТОрепортаж (обновлено)
В Кривом Роге во время воздушной тревоги прогремел взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Воздушных силах предупредили о скоростной цели на Николаевщине.
Также в Воздушных силах заявили об угрозе применения баллистического вооружения.
Председатель Совета обороны города Вилкул заявил о взрыве в Кривом Роге.
Позже руководитель ОВА Сергей Лысак сообщил, что известно о двух пострадавших. Это 32-летний мужчина и 24-летняя женщина. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
Частично разрушено админздание. Повреждены две жилые двухэтажки.
Руководитель Совета обороны Александр Вилкул заявил о 13 раненых, в том числе двоих детях, двое взрослых в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, повреждено около 10 жилых домов. Информация уточняется.
Глава ОВА заявил о 15 раненых, в том числе 2 подростках.17-летний парень госпитализирован. Еще одному юноше, которому 16 лет, помощь была оказана на месте. В общей сложности госпитализированы 9 человек.
По данным Офиса Генпрокурора известно о 17 пострадавших.
Повреждены промышленное предприятие, жилые дома, админздание, медучреждение, котельная, гаражи.
ОБНОВЛЕНИЕ
По состоянию на 14:00 глава ОВА Сергей Лысак сообщил: "Из-за атаки на Кривой Рог пострадали 26 человек. Две женщины – в тяжелом состоянии. У одной – резаные раны головы, у другой – осколочное ранение живота".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Питайте у чинної влади, де наші засоби ураження у відповідній кількості.
Запас ракет Х-101 становить близько 220 одиниць, їх виробництво листопаді має бути лише на рівні 50 одиниць.
зелений окурок, що там з нашими ракетами???? ти за все відповідаєш, краще б на піаніно "грав"....