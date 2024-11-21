В Кривом Роге завершились спасательные работы на месте ракетного удара российских войск. ФОТОрепортаж

В Кривом Роге завершились спасательные работы на месте российского ракетного удара.

Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Населению оказывается вся необходимая помощь. В частности, на месте работают психологи и установлен пункт обогрева ГСЧС", - говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что в результате российской атаки по городу пострадали 26 человек, среди них двое детей. Кроме того, работники ГСЧС спасли трех человек после этого удара РФ.

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