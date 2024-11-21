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У Кривому Розі завершилися рятувальні роботи на місці ракетного удару російських військ. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі завершилися рятувальні роботи на місці російського ракетного удару.

Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Населенню надається вся необхідна допомога. Зокрема на місці працюють психологи та встановлено пункт обігріву ДСНС", - йдеться у повідомленні.

26 постраждалих, двоє з них - діти: у Кривому Розі завершили рятувальні роботи на місці удару РФ

Рятувальники нагадали, що внаслідок російської атаки по місту постраждали 26 людей, серед них двоє дітей. Окрім того, працівники ДСНС врятували трьох людей після цього удару РФ.

У Кривому Розі завершені рятувальні роботи
Фото: Facebook
У Кривому Розі завершені рятувальні роботи
Фото: Facebook
У Кривому Розі завершені рятувальні роботи
Фото: Facebook
У Кривому Розі завершені рятувальні роботи
Фото: Facebook
У Кривому Розі завершені рятувальні роботи
Фото: Facebook
У Кривому Розі завершені рятувальні роботи
Фото: Facebook
У Кривому Розі завершені рятувальні роботи
Фото: Facebook

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Автор: 

вибух (4451) Кривий Ріг (1358)


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На арбате пока не начинали спасательные работы, но точно начнут.
Незабаром...
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21.11.2024 19:04 Відповісти
 
 