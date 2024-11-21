У Кривому Розі завершилися рятувальні роботи на місці ракетного удару російських військ. ФОТОрепортаж
У Кривому Розі завершилися рятувальні роботи на місці російського ракетного удару.
Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Населенню надається вся необхідна допомога. Зокрема на місці працюють психологи та встановлено пункт обігріву ДСНС", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники нагадали, що внаслідок російської атаки по місту постраждали 26 людей, серед них двоє дітей. Окрім того, працівники ДСНС врятували трьох людей після цього удару РФ.
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