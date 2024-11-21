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Удар РФ на Днепропетровщине: 31 пострадавший в Кривом Роге, трое – в Днепре. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие российской ракетной атаки по Кривому Рогу 21 ноября количество пострадавших возросло до 31. В Днепре известно о трех пострадавших.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Трое пострадавших в Днепре. И 31 - в Кривом Роге. Там же, по уточненным данным, 9 поврежденных многоквартирных домов, изуродованы 3 админздания, почта, магазин, линия электропередач", - говорится в заметке.

Города продолжают оправляться от утреннего террора. Целый день там работают соответствующие службы, ликвидируя последствия атак. Людям помогают психологи и благотворители, отметил Лысак.

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Кроме того, враг обстреливал Никопольский район из ствольной артиллерии, атаковал дроном-камикадзе. Пострадали райцентр и Марганецкая громада. Люди невредимы.

Первые 5 фото - Днепр, остальные - Кривой Рог.

Наслідки російський ударів по Дніпру та Кривому Рогу 21 листопада
Наслідки російський ударів по Дніпру та Кривому Рогу 21 листопада
Наслідки російський ударів по Дніпру та Кривому Рогу 21 листопада
Наслідки російський ударів по Дніпру та Кривому Рогу 21 листопада
Наслідки російський ударів по Дніпру та Кривому Рогу 21 листопада
Наслідки російський ударів по Дніпру та Кривому Рогу 21 листопада
Наслідки російський ударів по Дніпру та Кривому Рогу 21 листопада
Наслідки російський ударів по Дніпру та Кривому Рогу 21 листопада
Наслідки російський ударів по Дніпру та Кривому Рогу 21 листопада
Наслідки російський ударів по Дніпру та Кривому Рогу 21 листопада

Автор: 

Днепр (4418) Кривой Рог (1403) обстрел (27165)


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