Удар РФ на Днепропетровщине: 31 пострадавший в Кривом Роге, трое – в Днепре. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие российской ракетной атаки по Кривому Рогу 21 ноября количество пострадавших возросло до 31. В Днепре известно о трех пострадавших.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Трое пострадавших в Днепре. И 31 - в Кривом Роге. Там же, по уточненным данным, 9 поврежденных многоквартирных домов, изуродованы 3 админздания, почта, магазин, линия электропередач", - говорится в заметке.

Города продолжают оправляться от утреннего террора. Целый день там работают соответствующие службы, ликвидируя последствия атак. Людям помогают психологи и благотворители, отметил Лысак.

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Кроме того, враг обстреливал Никопольский район из ствольной артиллерии, атаковал дроном-камикадзе. Пострадали райцентр и Марганецкая громада. Люди невредимы.

Первые 5 фото - Днепр, остальные - Кривой Рог.



















