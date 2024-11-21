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Удар РФ на Дніпропетровщині: 31 постраждалий у Кривому Розі, троє - у Дніпрі. ФОТОрепортаж

Унаслідок російської ракетної атаки по Кривому Рогу 21 листопада кількість постраждалих зросла до 31. У Дніпрі відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Троє постраждалих у Дніпрі. І 31 – у Кривому Розі. Там же, за уточненими даними, 9 пошкоджених багатоквартирних будинків, понівечені 3 адмінбудівлі, пошта, магазин, лінія електропередач", - йдеться в дописі.

Міста продовжують оговтуватися від вранішнього терору. Цілий день там працюють відповідні служби, ліквідуючи наслідки атак. Людям допомагають психологи і благодійники, зазначив Лисак. 

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Крім того, ворог обстрілював Нікопольський район зі ствольної артилерії, атакував дроном-камікадзе. Потерпали райцентр та Марганецька громада. Люди неушкоджені.

Перші 5 фото – Дніпро, решта – Кривий Ріг.

Наслідки російський ударів по Дніпру та Кривому Рогу 21 листопада
Наслідки російський ударів по Дніпру та Кривому Рогу 21 листопада
Наслідки російський ударів по Дніпру та Кривому Рогу 21 листопада
Наслідки російський ударів по Дніпру та Кривому Рогу 21 листопада
Наслідки російський ударів по Дніпру та Кривому Рогу 21 листопада
Наслідки російський ударів по Дніпру та Кривому Рогу 21 листопада
Наслідки російський ударів по Дніпру та Кривому Рогу 21 листопада
Наслідки російський ударів по Дніпру та Кривому Рогу 21 листопада
Наслідки російський ударів по Дніпру та Кривому Рогу 21 листопада
Наслідки російський ударів по Дніпру та Кривому Рогу 21 листопада

Автор: 

Дніпро (3273) Кривий Ріг (1358) обстріл (28449)


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