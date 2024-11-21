Удар РФ на Дніпропетровщині: 31 постраждалий у Кривому Розі, троє - у Дніпрі. ФОТОрепортаж

Унаслідок російської ракетної атаки по Кривому Рогу 21 листопада кількість постраждалих зросла до 31. У Дніпрі відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Троє постраждалих у Дніпрі. І 31 – у Кривому Розі. Там же, за уточненими даними, 9 пошкоджених багатоквартирних будинків, понівечені 3 адмінбудівлі, пошта, магазин, лінія електропередач", - йдеться в дописі.

Міста продовжують оговтуватися від вранішнього терору. Цілий день там працюють відповідні служби, ліквідуючи наслідки атак. Людям допомагають психологи і благодійники, зазначив Лисак.

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Крім того, ворог обстрілював Нікопольський район зі ствольної артилерії, атакував дроном-камікадзе. Потерпали райцентр та Марганецька громада. Люди неушкоджені.

Перші 5 фото – Дніпро, решта – Кривий Ріг.



















