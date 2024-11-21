6 человек пострадали вследствие обстрела Константиновки, - ОВА. ФОТО

21 ноября российские войска сбросили на Константиновку две управляемые авиабомбы. Пострадали 6 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Ранения различной тяжести получили шесть человек от 60 до 85 лет. Все раненые получают необходимую медицинскую помощь, один человек находится в тяжелом состоянии", - отметил он.

Кроме того, повреждены 11 многоэтажек, инфраструктурный объект, нежилое здание, газопровод и линия электропередач.

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