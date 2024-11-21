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6 людей постраждали внаслідок обстрілу Костянтинівки, - ОВА. ФОТО

21 листопада російські війська скинули на Костянтинівку дві керовані авіабомби. Постраждали 6 людей.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Поранення різної тяжкості отримали шестеро людей від 60 до 85 років. Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу, одна людина перебуває у важкому стані", - зазначив він.

Крім того, пошкоджено 11 багатоповерхівок, інфраструктурний об'єкт, нежитлова будівля, газогін та лінію електропередач.

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Наслідки обстрілу Костянтинівки 21 листопада

Автор: 

обстріл (28449) Костянтинівка (274)


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