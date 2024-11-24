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Правоохранители показали последствия атаки РФ на Черниговщину. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 24 ноября, российские захватчики нанесли авиаудары по Черниговской области. Полицейские документируют последствия и собирают доказательства очередного военного преступления оккупантов.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В результате вражеских обстрелов на Черниговщине ранен 28-летний мужчина, повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения.

Наслідки обстрілів Чернігівщини

Наслідки обстрілів Чернігівщини

"Полицейские документируют последствия и собирают доказательства очередного военного преступления оккупантов", - рассказали в полиции.

Наслідки обстрілів Чернігівщини

Наслідки обстрілів Чернігівщини

Там также показали фото последствий российского обстрела.

Наслідки обстрілів Чернігівщини

Наслідки обстрілів Чернігівщини

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Автор: 

обстрел (26995) повреждение (165) Черниговщина (1485)


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Чуть не в тему данной новости---но следует уже сказать что же всё таки с ,,Южмашем,,? По сети , по многим новостным порталам, кацапским особенно идут крепкие вроде темы. У нас глухарь и везде. Но знать то будем всё равно и скоро. Так стоит ли играть в молчанку?
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24.11.2024 22:00 Ответить
что конкретно вас интересует? потери на южмаше? они нулевые p.s "крепкие темы" в кацапии идут с 2014 года и что??
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26.11.2024 08:26 Ответить
Та мне шпионом, засланым казачком поздно, по возрасту хотя бы. Конкретика тоже врядли нужна. Неужели не ясно, о чём несёт кацапские новостные порталы? О том что завода нет, в пух и прах мол разбит. Конечно врядли. Но глухарь инфы по нашим сми тоже глухаринный. Можно бы и сказать реально. А живу почти рядом, пару часов езды, тоже городок большой, и тоже гигантов индустриальных и по впк полно. И как тут было весело первый год войны и сегодня знаю отлично. Речь то о том вел, что пора говорить вслух всё, что бы последующие решения, выборы, переговоры итд уже очень трезвой башкой принимались. Война эта для нас последняя, и решения принимать надо идеально верные. Это тоже в последний шанс. Такой дури одурили, что натворили мы в 20 веке (1917-1920гг) и позже с 1991 тоже мрак сплошной. Об этом часто намекаю.
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26.11.2024 19:50 Ответить
ментіки длоя того щоб пофоткать і показать, їх не можна в окоп
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25.11.2024 07:50 Ответить
судя по-вашему спичу скажу без намеков - ПНХ
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27.11.2024 08:43 Ответить
 
 