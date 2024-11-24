Правоохранители показали последствия атаки РФ на Черниговщину. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 24 ноября, российские захватчики нанесли авиаудары по Черниговской области. Полицейские документируют последствия и собирают доказательства очередного военного преступления оккупантов.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В результате вражеских обстрелов на Черниговщине ранен 28-летний мужчина, повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения.

"Полицейские документируют последствия и собирают доказательства очередного военного преступления оккупантов", - рассказали в полиции.

Там также показали фото последствий российского обстрела.

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