Правоохранители показали последствия атаки РФ на Черниговщину. ФОТОрепортаж
В воскресенье, 24 ноября, российские захватчики нанесли авиаудары по Черниговской области. Полицейские документируют последствия и собирают доказательства очередного военного преступления оккупантов.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины, информирует Цензор.НЕТ.
В результате вражеских обстрелов на Черниговщине ранен 28-летний мужчина, повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения.
"Полицейские документируют последствия и собирают доказательства очередного военного преступления оккупантов", - рассказали в полиции.
Там также показали фото последствий российского обстрела.
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Борис Дородный #565881
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