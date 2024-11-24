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Новини Фото Війна
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Правоохоронці показали наслідки атаки РФ на Чернігівщину. ФОТОрепортаж

У неділю, 24 листопада, російські загарбники завдали авіаударів по Чернігівській області. Поліцейські документують наслідки та збирають докази чергового воєнного злочину окупантів.

Про це повідомила Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок ворожих обстрілів на Чернігівщині поранено 28-річного чоловіка, пошкоджені житлові будинки та господарські споруди.

Наслідки обстрілів Чернігівщини

Наслідки обстрілів Чернігівщини

"Поліцейські документують наслідки та збирають докази чергового воєнного злочину окупантів", - розповіли у поліції.

Наслідки обстрілів Чернігівщини

Наслідки обстрілів Чернігівщини

Там також показали фото наслідків російського обстрілу.

Наслідки обстрілів Чернігівщини

Наслідки обстрілів Чернігівщини

Читайте також: Поранено чоловіка, пошкоджено будинки: росіяни завдали ракетного удару по Чернігівщині

Автор: 

обстріл (28428) пошкодження (168) Чернігівщина (1584)


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Чуть не в тему данной новости---но следует уже сказать что же всё таки с ,,Южмашем,,? По сети , по многим новостным порталам, кацапским особенно идут крепкие вроде темы. У нас глухарь и везде. Но знать то будем всё равно и скоро. Так стоит ли играть в молчанку?
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24.11.2024 22:00 Відповісти
что конкретно вас интересует? потери на южмаше? они нулевые p.s "крепкие темы" в кацапии идут с 2014 года и что??
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26.11.2024 08:26 Відповісти
Та мне шпионом, засланым казачком поздно, по возрасту хотя бы. Конкретика тоже врядли нужна. Неужели не ясно, о чём несёт кацапские новостные порталы? О том что завода нет, в пух и прах мол разбит. Конечно врядли. Но глухарь инфы по нашим сми тоже глухаринный. Можно бы и сказать реально. А живу почти рядом, пару часов езды, тоже городок большой, и тоже гигантов индустриальных и по впк полно. И как тут было весело первый год войны и сегодня знаю отлично. Речь то о том вел, что пора говорить вслух всё, что бы последующие решения, выборы, переговоры итд уже очень трезвой башкой принимались. Война эта для нас последняя, и решения принимать надо идеально верные. Это тоже в последний шанс. Такой дури одурили, что натворили мы в 20 веке (1917-1920гг) и позже с 1991 тоже мрак сплошной. Об этом часто намекаю.
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26.11.2024 19:50 Відповісти
ментіки длоя того щоб пофоткать і показать, їх не можна в окоп
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25.11.2024 07:50 Відповісти
судя по-вашему спичу скажу без намеков - ПНХ
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27.11.2024 08:43 Відповісти
 
 