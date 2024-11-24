Правоохоронці показали наслідки атаки РФ на Чернігівщину. ФОТОрепортаж
У неділю, 24 листопада, російські загарбники завдали авіаударів по Чернігівській області. Поліцейські документують наслідки та збирають докази чергового воєнного злочину окупантів.
Про це повідомила Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок ворожих обстрілів на Чернігівщині поранено 28-річного чоловіка, пошкоджені житлові будинки та господарські споруди.
"Поліцейські документують наслідки та збирають докази чергового воєнного злочину окупантів", - розповіли у поліції.
Там також показали фото наслідків російського обстрілу.
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Борис Дородный #565881
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