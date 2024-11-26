В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Умерова

В Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении Рустема Умерова с поста министра обороны Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку проекта.

Инициатором постановления выступил народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Ранее в своем телеграм-канале он заявил, что Умеров ответственен за поставку некачественных мин подразделениям ВСУ.

"Если просто: то Министерство Обороны под руководством Умерова просто не смогли нормально произвести боеприпасы. Деньги выделены. А б/к произведен бракованный. Он был принят на вооружение и прошел все проверки и уже на ПЕРЕДОВОЙ поняли, что он опасен для личного состава", - написал Гончаренко.

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Также он обвинил Умерова в некомпетентности: "Я говорил это буквально через пару месяцев после его назначения - он некомпетентен. Его надо увольнять немедленно. Из-за таких назначений мы проигрываем в войне".

Поставка бракованных мин ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".