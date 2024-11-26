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В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Умерова

В Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении Рустема Умерова с поста министра обороны Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку проекта.

Инициатором постановления выступил народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Ранее в своем телеграм-канале он заявил, что Умеров ответственен за поставку некачественных мин подразделениям ВСУ.

"Если просто: то Министерство Обороны под руководством Умерова просто не смогли нормально произвести боеприпасы. Деньги выделены. А б/к произведен бракованный. Он был принят на вооружение и прошел все проверки и уже на ПЕРЕДОВОЙ поняли, что он опасен для личного состава", - написал Гончаренко.

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Также он обвинил Умерова в некомпетентности: "Я говорил это буквально через пару месяцев после его назначения - он некомпетентен. Его надо увольнять немедленно. Из-за таких назначений мы проигрываем в войне".

Скрін поста Гончаренка про звільнення Умєрова

Поставка бракованных мин ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

Автор: 

Минобороны (9306) увольнение (2675) Гончаренко (535) Умеров Рустем (515)


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Топ комментарии
+41
Призначайте вже лисого. Хуженєбудєт!

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26.11.2024 19:07
+33
Ну а після звільнення нехай мобілізується і йде визволяти свій рідний Крим .
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26.11.2024 19:08
+32
Та хіба ж там тільки у Умєрові справа? Там все оте зелене шобло треба гнати сцяними ганчирками з влади.....Гангрену не обробляють місцями, її повністю відрізають.....
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26.11.2024 19:09
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Саме цікаве, що на початку навіть тут на цензорі, після Рєзнікова, Умєрова багато хто блаженно облизував. Кєди вам не тапки в польоті важче міняти 😸
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26.11.2024 20:34 Ответить
Умеров..." Уходя ...Уходи " разом з 🤡...
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26.11.2024 20:40 Ответить
Наче й правильне рішення . Але у ОПи немає притомної кандидатур. На цей пост...знову поставлять якусь зелену маріонетку...
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26.11.2024 21:11 Ответить
Безумовно у відставку і на нари.
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26.11.2024 21:26 Ответить
А шо это в Раде так раздухарились, чи бесхребетные еще не перевелись?
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26.11.2024 21:32 Ответить
Шалений кіт-

Мені колись попали до рук іноземні мінометні міни. Власно кажучи, я офігів від того, як все продумано. (Капіталісти жиж, про що тут говорити). Продумана насамперед упаковка. Кожна міна, була поміщена в картонний тубус, як пляшка коньяку. Вишибні патрони, вже стояли в хвостовіках. Причому так плотно, аби їх дістати, приходилось не абияк попотіти. Вишибні заряди в пластикових контейнерах. Але ж то міни іноземного виробника.

Те що побачив я на відео, інакше як свідомою диверсією важко назвати. Якщо деякі Слуги там щось мичать про погоду, мовляв це все вона винна, то вони повні співучасники цієї диверсії.

Але у цій ганебній історії, є ще одна ціна. І вона вже навіть не стосується грошей. Мова про ціну людського життя. Я вам зараз накидаю просту логічну ситуацію, а ви, друзі зрозумієте про що я. Отже. Уявіть картину. Два десятки окупантів, в тумані приховано просуваються яром до наших позицій. Ну це вони вважають, що приховано, але ж дрон, незважаючи на погоду давно їх помітив. Координати передали на мінометну батарею, яка прикриває позиції умовного взводу, умовних роти, батальйону, бригади. Зараз «сто двадцяті навалять». Перший постріл… Не розрив. Другий постріл. Також. Третій постріл шалений недоліт, бо один «порох» не спрацював. Четвертий постріл, міна залишилась в каналі ствола. Як то кажуть, «аборт». Доки мінометники їб@ться із тими мінами, окупанти зробили ривок до позицій і… Хто винен в тому, що умовний ВОП «Хвиля» був захоплений, а хлопці які там були… Ну ви зрозуміли? Мінометники? Командир батареї? Батальону? Бригади? Ті пацани які загинули на тому ВОПі? Чи ПІД@РИ, які від жадібності, від бажання заробити бабла будь на чому, (навіть на житті солдат), вже берегів не бачать?

То ще не перевіряли ціну тих мін. Не здивуюсь, якщо вони будуть вдвічі дорожчі за іноземні…
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26.11.2024 21:49 Ответить
Трясця. Трясця, курва ! Лише дві речі у нашого Лідора виходять добре. Це звільнення та чергові плани через тиждень-два. Скільки ж нам ще треба бачити оцю кадрову колотнечу та фантазії Волюнтариста ? Та ніхто крім Залужного й його команди не забезпечить ОБОРОНУ України. Що ще не ясно цим недоумкам з ОПісу ? ОПіс має усвідомити, що завгосп - це не професійний генерал. І керувати військом - це не доглядати за майном колгоспу.
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26.11.2024 21:51 Ответить
Ви думаєте цього не було видно з самого початку що людина не на своєму місці?
Видно. На це закривали очі

Вангую що постанову не приймуть, а це чудо без досвіду залишиться бо воно лояльне
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26.11.2024 22:14 Ответить
А з Эрдоганом погодили??
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26.11.2024 22:51 Ответить
Нехай Ердоган підключається до Криму. Цапів треба з Криму викидувати, а це можуть зробити тільки кримли(по праву пограбованих хозяїв), яких в Туретчині мільонна діаспора
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26.11.2024 23:55 Ответить
Це не має значення ! Поки у нас Єрмак, можуть міністром тільки іншого покидька поставити.
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26.11.2024 23:16 Ответить
Поки в нас є зєля усі покидьки зможуть у владі попрацювати(і погадити). Вибори
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26.11.2024 23:59 Ответить
Запитання? А хто вибирав зелю в 19 році ?
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27.11.2024 08:37 Ответить
Ти?
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27.11.2024 09:29 Ответить
Як звільнення, а де кримінальна справа
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27.11.2024 08:36 Ответить
Давно треба цього чюрбана не Українця під сраку копняка і за межі держави
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27.11.2024 12:18 Ответить
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