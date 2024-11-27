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Вечером 26 ноября россияне обстреляли коммунальное предприятие в Херсоне. ФОТОрепортаж

26 ноября, вечером, российские войска обстреляли коммунальное предприятие в Херсоне.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером российские террористы обстреляли одно из коммунальных предприятий Херсона", - говорится в сообщении.

Повреждена техника и элементы административного здания.

"К счастью, люди не пострадали", - отметили в ГВА.

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Росіяни обстріляли комунальне підприємство у Херсоні
Росіяни обстріляли комунальне підприємство у Херсоні
Росіяни обстріляли комунальне підприємство у Херсоні
Росіяни обстріляли комунальне підприємство у Херсоні

Автор: 

обстрел (27036) Херсон (2802) коммунальное предприятие (93)


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27.11.2024 13:27 Ответить
 
 