Вечером 26 ноября россияне обстреляли коммунальное предприятие в Херсоне. ФОТОрепортаж
26 ноября, вечером, российские войска обстреляли коммунальное предприятие в Херсоне.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ГВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера вечером российские террористы обстреляли одно из коммунальных предприятий Херсона", - говорится в сообщении.
Повреждена техника и элементы административного здания.
"К счастью, люди не пострадали", - отметили в ГВА.
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oz ol #211540
показать весь комментарий27.11.2024 13:27 Ответить Мне нравится 0
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