Увечері 26 листопада росіяни обстріляли комунальне підприємство у Херсоні. ФОТОрепортаж
26 листопада, увечері, російські війська обстріляли комунальне підприємство у Херсоні.
Про це повідомила пресслужба Херсонської МВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора ввечері російські терористи обстріляли одне з комунальних підприємств Херсона", - ідеться в повідомленні.
Пошкоджена техніка та елементи адміністративної будівлі.
"На щастя, люди не постраждали", - зазначили в МВА.
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oz ol #211540
показати весь коментар27.11.2024 13:27 Відповісти Мені подобається 0
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