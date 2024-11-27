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Увечері 26 листопада росіяни обстріляли комунальне підприємство у Херсоні. ФОТОрепортаж

26 листопада, увечері, російські війська обстріляли комунальне підприємство у Херсоні. 

Про це повідомила пресслужба Херсонської МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері російські терористи обстріляли одне з комунальних підприємств Херсона", - ідеться в повідомленні.

Пошкоджена техніка та елементи адміністративної будівлі.

"На щастя, люди не постраждали", - зазначили в МВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби на Херсонщині росіяни поранили 11 людей

Росіяни обстріляли комунальне підприємство у Херсоні
Росіяни обстріляли комунальне підприємство у Херсоні
Росіяни обстріляли комунальне підприємство у Херсоні
Росіяни обстріляли комунальне підприємство у Херсоні

Автор: 

обстріл (28171) Херсон (3326) комунальне підприємство (92)


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27.11.2024 13:27 Відповісти
 
 