Увечері 26 листопада росіяни обстріляли комунальне підприємство у Херсоні. ФОТОрепортаж

26 листопада, увечері, російські війська обстріляли комунальне підприємство у Херсоні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері російські терористи обстріляли одне з комунальних підприємств Херсона", - ідеться в повідомленні.

Пошкоджена техніка та елементи адміністративної будівлі.

"На щастя, люди не постраждали", - зазначили в МВА.

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