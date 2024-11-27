В Харьковской области в пожаре погибли четверо детей: матери сообщили о подозрении в невыполнении родительских обязанностей. ФОТО

Правоохранители объявили подозрение в невыполнении родительских обязанностей 29-летней матери, четверо маленьких сыновей которой погибли во время пожара в частном доме в поселке Песочин на Харьковщине.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Погибли родные братья

Известно, что трагедия произошла 14 ноября, тогда в поселке Песочин на Харьковщине вспыхнул частный дом, в результате чего погибли пять человек, среди них - 4 ребенка.

"Во время тушения спасатели нашли тела пятерых погибших людей, среди которых четверо родных братьев в возрасте от 4 до 9 лет и их 52-летний дедушка. Шестой человек, который находился в доме, выжил - это 16-летний парень. Предварительно, причина возникновения пожара связана с работой электрических обогревателей", - отметили в прокуратуре.

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Ушла и не вернулась

В прокуратуре сообщили, что 9 ноября женщина оставила детей на своего отца, который длительное время болел, и на 16-летнего парня. Как сказано в сообщении, в тот день женщина поехала по "личным делам" и не вернулась.

Вследствие злостного невыполнения своих родительских обязанностей по уходу за малолетними детьми, в том числе оставление их без какого-либо присмотра, легкомыслия и равнодушия к их судьбе наступили тяжкие последствия в виде смерти ее сыновей, которые находились в доме, отметили правоохранители.

Ей сообщили о подозрении в злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за детьми, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УКУ). Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.





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