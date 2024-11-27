На Харківщині у пожежі загинули четверо дітей: матері повідомили про підозру у недогляді. ФОТО
Правоохоронці оголосили підозру у невиконанні батьківських обов'язків 29-річній матері, чиї четверо маленьких синів загинули під час пожежі у приватному будинку у селищі Пісочин на Харківщині.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Загинули рідні брати
Відомо, що трагедія сталася 14 листопада, тоді в селищі Пісочин на Харківщині спалахнув приватний будинок, унаслідок чого загинуло п’ятеро людей, серед них — 4 дитини.
"Під час гасіння рятувальники знайшли тіла пʼятьох загиблих людей, серед яких четверо рідних братів віком від 4 до 9 років та їх 52-річний дідусь. Шоста людина, яка перебувала у будинку, вижила — це 16-річний хлопець. Попередньо, причина виникнення пожежі, пов’язана з роботою електричних обігрівачів", - зазначили в прокуратурі.
Пішла і не повернулася
У прокуратурі повідомили, що 9 листопада жінка залишила дітей на свого батька, який тривалий час хворів, та на 16-річного хлопця. Як сказано в повідомленні, того дня жінка поїхала по "власних справах" і не повернулась.
Унаслідок злісного невиконання своїх батьківських обов`язків по догляду за малолітніми дітьми, в тому числі залишення їх без будь-якого нагляду, легковажності та байдужості до їх долі, настали тяжкі наслідки у вигляді смерті її синів, які перебували у будинку, наголосили правоохоронці.
Їй повідомили про підозру у злісному невиконанні встановлених законом обовʼязків по догляду за дітьми, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 ККУ). Жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі.
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