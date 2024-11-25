У Києві уламки безпілотника впали на приватний будинок, - МВА (оновлено)
В ніч на 25 листопада в Києві уламки безпілотника впали на житловий будинок.
Про це інформує Київська міська військова інформація, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФпо Києву в Дніпровському районі столиці сталось загоряння вікна балкону на 9 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку. Інформація щодо постраждалих зʼясовується", - йдеться в повідомленні.
Також зафіксовано падіння уламків на приватну забудову в Дарницькому районі. Попередньо, без пожежі та постраждалих.
Оновлена інформація
Після опрацювання даних, інформація щодо загорання балкону у багатоповерховому будинку через атаку БпЛА не підтвердилася.
Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 24 листопада росіяни вчергове запустили по Україні ударні безпілотники.
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