УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7782 відвідувача онлайн
Новини
5 600 3

У Києві уламки безпілотника впали на приватний будинок, - МВА (оновлено)

Шахеди

В ніч на 25 листопада в Києві уламки безпілотника впали на житловий будинок.

Про це інформує Київська міська військова інформація, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФпо Києву в Дніпровському районі столиці сталось загоряння вікна балкону на 9 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку. Інформація щодо постраждалих зʼясовується", - йдеться в повідомленні.

Також зафіксовано падіння уламків на приватну забудову в Дарницькому районі. Попередньо, без пожежі та постраждалих.

Оновлена інформація

Після опрацювання даних, інформація щодо загорання балкону у багатоповерховому будинку через атаку БпЛА не підтвердилася.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 24 листопада росіяни вчергове запустили по Україні ударні безпілотники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни намагаються впровадити штучний інтелект у "шахеди", щоб подолати українську ППО, - The Guardian

Автор: 

Київ (19457) пожежа (4322) Шахед (984)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Радари повісьте на вертоліт і оператора, чі в вас і цього нема ідоти
показати весь коментар
25.11.2024 01:24 Відповісти
Щоб на ту верховну зраду кожень день падало!!!
показати весь коментар
25.11.2024 06:25 Відповісти
 
 