В Киеве вспыхнул пожар в результате атаки БпЛА, - ГВА

В ночь на 25 ноября в многоэтажке в Киеве в результате российской атаки беспилотниками вспыхнул пожар.

Об этом информирует Киевская городская военная информация, передает Цензор.НЕТ.

"В результате атаки беспилотников вооруженных сил РФ по Киеву в Днепровском районе столицы произошло возгорание окна балкона на 9 этаже 9-ти этажного жилого дома. Информация о пострадавших выясняется", - говорится в сообщении.

Также зафиксировано падение обломков на частную застройку в Дарницком районе. Предварительно, без пожара и пострадавших.

Как сообщал Цензор.НЕТ вечером 24 ноября россияне в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники.

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