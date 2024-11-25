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В Киеве вспыхнул пожар в результате атаки БпЛА, - ГВА

Шахеди

В ночь на 25 ноября в многоэтажке в Киеве в результате российской атаки беспилотниками вспыхнул пожар.

Об этом информирует Киевская городская военная информация, передает Цензор.НЕТ.

"В результате атаки беспилотников вооруженных сил РФ по Киеву в Днепровском районе столицы произошло возгорание окна балкона на 9 этаже 9-ти этажного жилого дома. Информация о пострадавших выясняется", - говорится в сообщении.

Также зафиксировано падение обломков на частную застройку в Дарницком районе. Предварительно, без пожара и пострадавших.

Как сообщал Цензор.НЕТ вечером 24 ноября россияне в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне пытаются внедрить искусственный интеллект в "шахеды", чтобы преодолеть украинскую ПВО, - The Guardian

Автор: 

Киев (25495) пожар (5936) Шахед (960)


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Радари повісьте на вертоліт і оператора, чі в вас і цього нема ідоти
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25.11.2024 01:24 Ответить
Щоб на ту верховну зраду кожень день падало!!!
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25.11.2024 06:25 Ответить
 
 