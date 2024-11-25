В Киеве вспыхнул пожар в результате атаки БпЛА, - ГВА
В ночь на 25 ноября в многоэтажке в Киеве в результате российской атаки беспилотниками вспыхнул пожар.
Об этом информирует Киевская городская военная информация, передает Цензор.НЕТ.
"В результате атаки беспилотников вооруженных сил РФ по Киеву в Днепровском районе столицы произошло возгорание окна балкона на 9 этаже 9-ти этажного жилого дома. Информация о пострадавших выясняется", - говорится в сообщении.
Также зафиксировано падение обломков на частную застройку в Дарницком районе. Предварительно, без пожара и пострадавших.
Как сообщал Цензор.НЕТ вечером 24 ноября россияне в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники.
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Roman Tok
показать весь комментарий25.11.2024 01:24 Ответить Мне нравится 1
Novi_Lemberg
показать весь комментарий25.11.2024 06:25 Ответить Мне нравится 1
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