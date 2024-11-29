Враг ночью массированно атаковал Одесщину беспилотниками, есть раненые. ФОТОрепортаж

В ночь на 29 ноября вооруженные силы РФ совершили очередную массированную атаку с помощью БпЛА по Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.

В трех населенных пунктах Одесского района повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи и другие надворные постройки, газопровод, автомобиль.

Также враг попал по припортовой и транспортной инфраструктуре Одесской области.

"Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ", - отметили в прокуратуре.

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