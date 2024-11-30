Войска РФ били по Никопольщине артиллерией и дронами: погиб мужчина, повреждены дома, промпредприятие, ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью 30 ноября 2024 года на Днепропетровщине работала ПВО.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, с вечера агрессор продолжал бить по Никопольщине. Применял БпЛА и артиллерию.
"Попал по Никополю, Покровской и Червоногригорьевской громадах", - уточнил Лысак.
Последствия вражеских обстрелов
По данным ОВА, погиб 38-летний мужчина. Повреждены 7 частных домов. Один из них загорелся, спасатели огонь потушили. Повреждены 4 хозяйственные постройки и линия электропередач.
Также в результате вражеской атаки в районе повреждены инфраструктура, промышленное предприятие и грузовик.
Как сообщалось, оккупанты за прошедшие сутки более 20 раз атаковали Никопольщину: повреждено более 40 частных домов.
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