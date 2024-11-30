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Войска РФ били по Никопольщине артиллерией и дронами: погиб мужчина, повреждены дома, промпредприятие, ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 30 ноября 2024 года на Днепропетровщине работала ПВО.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, с вечера агрессор продолжал бить по Никопольщине. Применял БпЛА и артиллерию.

"Попал по Никополю, Покровской и Червоногригорьевской громадах", - уточнил Лысак.

Последствия вражеских обстрелов

По данным ОВА, погиб 38-летний мужчина. Повреждены 7 частных домов. Один из них загорелся, спасатели огонь потушили. Повреждены 4 хозяйственные постройки и линия электропередач.

Также в результате вражеской атаки в районе повреждены инфраструктура, промышленное предприятие и грузовик.

Также читайте: Вечером враг атаковал Никополь из РСЗО "Град", утром атаковал город дроном-камикадзе

Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини

Как сообщалось, оккупанты за прошедшие сутки более 20 раз атаковали Никопольщину: повреждено более 40 частных домов.

Автор: 

обстрел (26906) Никополь (1003) Днепропетровская область (3879) Никопольский район (166)


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