Войска РФ били по Никопольщине артиллерией и дронами: погиб мужчина, повреждены дома, промпредприятие, ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 30 ноября 2024 года на Днепропетровщине работала ПВО.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, с вечера агрессор продолжал бить по Никопольщине. Применял БпЛА и артиллерию.

"Попал по Никополю, Покровской и Червоногригорьевской громадах", - уточнил Лысак.

Последствия вражеских обстрелов

По данным ОВА, погиб 38-летний мужчина. Повреждены 7 частных домов. Один из них загорелся, спасатели огонь потушили. Повреждены 4 хозяйственные постройки и линия электропередач.

Также в результате вражеской атаки в районе повреждены инфраструктура, промышленное предприятие и грузовик.

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Как сообщалось, оккупанты за прошедшие сутки более 20 раз атаковали Никопольщину: повреждено более 40 частных домов.