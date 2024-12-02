Враг с вечера дважды ударил по Никополю из ствольной артиллерии, повреждены жилые дома. ФОТО
Ночью и под утро враг дважды бил по Никополю из ствольной артиллерии. Прошло без раненых и погибших.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Никополя Александр Саюк.
"Повреждены 6 частных жилых домов, легковой автомобиль, забор, линии электропередач, газопровод. Уничтожен гараж. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
По информации Днепропетровской ОВА, вечером и ночью в области по вражеским целям работала ПВО.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль