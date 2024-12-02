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Враг с вечера дважды ударил по Никополю из ствольной артиллерии, повреждены жилые дома. ФОТО

Ночью и под утро враг дважды бил по Никополю из ствольной артиллерии. Прошло без раненых и погибших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Никополя Александр Саюк.

"Повреждены 6 частных жилых домов, легковой автомобиль, забор, линии электропередач, газопровод. Уничтожен гараж. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

По информации Днепропетровской ОВА, вечером и ночью в области по вражеским целям работала ПВО.

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Обстріли Нікополя 2 грудня
Обстріли Нікополя 2 грудня
Обстріли Нікополя 2 грудня

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обстрел (27093) Никополь (1016) Днепропетровская область (3942)


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