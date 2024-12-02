УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13308 відвідувачів онлайн
Новини Фото
667 0

Ворог з вечора двічі вдарив по Нікополю зі ствольної артилерії, пошкоджено житлові будинки. ФОТО

Вночі та під ранок ворог двічі бив по Нікополю зі ствольної артилерії. Минулось без поранених та загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк.

"Пошкоджено 6 приватних житлових будинків, легковий автомобіль, паркан, лінії електропередач, газогін. Знищено гараж. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Дніпропетровської ОВА, ввечері та вночі в області по ворожих цілях працювала ППО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Увечері окупанти атакували Дніпровський район, упродовж дня били по Нікопольщині дронами-камікадзе та з артилерії

Обстріли Нікополя 2 грудня
Обстріли Нікополя 2 грудня
Обстріли Нікополя 2 грудня

Автор: 

обстріл (28274) Нікополь (1175) Дніпропетровська область (3678)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 