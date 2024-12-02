Ворог з вечора двічі вдарив по Нікополю зі ствольної артилерії, пошкоджено житлові будинки. ФОТО

Вночі та під ранок ворог двічі бив по Нікополю зі ствольної артилерії. Минулось без поранених та загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк.

"Пошкоджено 6 приватних житлових будинків, легковий автомобіль, паркан, лінії електропередач, газогін. Знищено гараж. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Дніпропетровської ОВА, ввечері та вночі в області по ворожих цілях працювала ППО.

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