Спецназовцы ССО провели рейд на Курщине и взяли в плен 8 оккупантов, еще 7 - ликвидировали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Силы Специальных операций ВСУ провели успешную операцию в тылу врага, уничтожив российских военных и взяв оккупантов в плен.

Об этом сообщается в телеграм-канале подразделения UA_REG TEAM, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в ходе рейда спецназовцы уничтожили семерых российских военных. Другие оккупанты, оказавшись в безвыходном положении, сдались в плен. В целом удалось захватить восьмерых россиян, которых планируют обменять на украинских защитников, находящихся в плену.

"Активность сил специальных операций в тылу врага очень высока и позволяет подрывать деятельность вражеских подразделений, брать в плен россиян и захватывать вражеские ключевые пункты", - пишут ССО.

Напомним, что 26 ноября в Курской области операторы 73-го морского центра Сил специальных операций совершили налет на позиции противника в Курской области и ликвидировали двух российских военных.

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