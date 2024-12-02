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Спецназовцы ССО провели рейд на Курщине и взяли в плен 8 оккупантов, еще 7 - ликвидировали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Силы Специальных операций ВСУ провели успешную операцию в тылу врага, уничтожив российских военных и взяв оккупантов в плен.

Об этом сообщается в телеграм-канале подразделения UA_REG TEAM, информирует Цензор.НЕТ.

ССО України провели рейд на позиції РФ у Курській області

Как отмечается, в ходе рейда спецназовцы уничтожили семерых российских военных. Другие оккупанты, оказавшись в безвыходном положении, сдались в плен. В целом удалось захватить восьмерых россиян, которых планируют обменять на украинских защитников, находящихся в плену.

"Активность сил специальных операций в тылу врага очень высока и позволяет подрывать деятельность вражеских подразделений, брать в плен россиян и захватывать вражеские ключевые пункты", - пишут ССО.

Напомним, что 26 ноября в Курской области операторы 73-го морского центра Сил специальных операций совершили налет на позиции противника в Курской области и ликвидировали двух российских военных.

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ССО (526) пленные (2136) ВСУ (6579) Курск (1092)


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Краще б цей ССО проводив рейди на Півдні а не на нікому непотрібній курщині
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02.12.2024 18:16 Ответить
по чотирьох лініям мінних полів чи в Кринках ? в Крим вже проводили загинули та потрапили в полон . проводять там де можно зайти і вийти .
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02.12.2024 18:27 Ответить
Тобі краще ти і проводь
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02.12.2024 18:58 Ответить
так піди підкажи, навчи що, де, як проводити!
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02.12.2024 19:18 Ответить
А сам чому не підеш на південь, операції проводити?
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02.12.2024 19:48 Ответить
Мочать свсобак там де є можливість, а не там де тобі хочеться...
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02.12.2024 20:09 Ответить
Знищувати ворога потрібно на його землі, там, де кацапи не побудувати міцну багатошарову оборону! Стратег ти, хрінов!
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02.12.2024 22:47 Ответить
Єдиний сенс брати в полон кадирівців, їх кацапи аж бігом обмінюють, а на решту їм начхати. Он скільки вже не було обмінів. Тому який сенс брати цей баласт? Знищити показово за всі кацапські злочини проти полонених.
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02.12.2024 18:59 Ответить
 
 