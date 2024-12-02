Спецпризначенці ССО провели рейд на Курщині та полонили 8 окупантів, ще 7 - ліквідували. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сили Спеціальних операцій ЗСУ провели успішну операцію в тилу ворога, знищивши російських військових і взявши окупантів у полон.

Про це повідомляється у телеграм-каналі підрозділу UA_REG TEAM, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у ході рейду спецпризначенці знищили сімох російських військових. Інші окупанти, опинившись у безвихідному становищі, здалися в полон. Загалом вдалося захопити вісьмох росіян, яких планують обміняти на українських захисників, що перебувають у полоні.

"Активність сил спеціальних операцій у тилу ворога дуже висока і дозволяє підривати діяльність ворожих підрозділів, брати в полон росіян та захоплювати ворожі ключові пункти", - пишуть ССО.

Нагадаємо, що 26 листопада в Курській області оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій здійснили наліт на позиції противника в Курській області та ліквідували двох російських військових.

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