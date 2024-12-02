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Спецпризначенці ССО провели рейд на Курщині та полонили 8 окупантів, ще 7 - ліквідували. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сили Спеціальних операцій ЗСУ провели успішну операцію в тилу ворога, знищивши російських військових і взявши окупантів у полон.

Про це повідомляється у телеграм-каналі підрозділу UA_REG TEAM, інформує Цензор.НЕТ.

ССО України провели рейд на позиції РФ у Курській області

Як зазначається, у ході рейду спецпризначенці знищили сімох російських військових. Інші окупанти, опинившись у безвихідному становищі, здалися в полон. Загалом вдалося захопити вісьмох росіян, яких планують обміняти на українських захисників, що перебувають у полоні.

"Активність сил спеціальних операцій у тилу ворога дуже висока і дозволяє підривати діяльність ворожих підрозділів, брати в полон росіян та захоплювати ворожі ключові пункти", - пишуть ССО.

Нагадаємо, що 26 листопада в Курській області оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій здійснили наліт на позиції противника в Курській області та ліквідували двох російських військових.

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ССО (517) полонені (2254) ЗСУ (7504) Курськ (1093)


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Краще б цей ССО проводив рейди на Півдні а не на нікому непотрібній курщині
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02.12.2024 18:16 Відповісти
по чотирьох лініям мінних полів чи в Кринках ? в Крим вже проводили загинули та потрапили в полон . проводять там де можно зайти і вийти .
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02.12.2024 18:27 Відповісти
Тобі краще ти і проводь
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02.12.2024 18:58 Відповісти
так піди підкажи, навчи що, де, як проводити!
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02.12.2024 19:18 Відповісти
А сам чому не підеш на південь, операції проводити?
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02.12.2024 19:48 Відповісти
Мочать свсобак там де є можливість, а не там де тобі хочеться...
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02.12.2024 20:09 Відповісти
Знищувати ворога потрібно на його землі, там, де кацапи не побудувати міцну багатошарову оборону! Стратег ти, хрінов!
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02.12.2024 22:47 Відповісти
Єдиний сенс брати в полон кадирівців, їх кацапи аж бігом обмінюють, а на решту їм начхати. Он скільки вже не було обмінів. Тому який сенс брати цей баласт? Знищити показово за всі кацапські злочини проти полонених.
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02.12.2024 18:59 Відповісти
 
 