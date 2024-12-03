Последствия атаки БПЛА на Ривненскую область: возник пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 3 ноября российские беспилотники атаковали Ривненскую область, возник пожар на объекте инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Сегодня ночью в результате вражеской атаки на объекте инфраструктуры возник пожар. К его ликвидации было привлечено 50 пожарных и 12 единиц техники", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших в результате атаки нет.









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Обстрел Ривненской области 3 декабря

Напомним, что в ночь на 17 ноября 2024 года российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed".

Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате вражеской атаки на объекте инфраструктуры в Ривненской области.