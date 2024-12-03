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Наслідки атаки БПЛА на Рівненщину: виникла пожежа. ФОТОрепортаж

В ніч на 3 листопада російські безпілотники атакували Рівненську область, виникла пожежа на об'єкті інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки на об’єкті інфраструктури виникла пожежа. До її ліквідації було залучено 50 вогнеборців та 12 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

Жертв та постраждалих внаслідок атаки немає.

Наслідки удару БПЛА по Рівненщині
Наслідки удару БПЛА по Рівненщині
Наслідки удару БПЛА по Рівненщині
Наслідки удару БПЛА по Рівненщині

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Обстріл Рівненщини 3 грудня

Нагадаємо, що у ніч на 17 листопада 2024 року російські окупанти здійснили масований комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed".

Раніше повідомлялося, що рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок ворожої атаки на об'єкті інфраструктури на Рівненщині.

Автор: 

обстріл (28274) ДСНС (5091) Рівненська область (1171)


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схоже навіть габіони стоять ..але не врятувало(
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03.12.2024 11:08 Відповісти
 
 