Последствия обстрелов Харьковщины: пострадала мирная жительница. ФОТОрепортаж
2 декабря около 10:00 войска РФ обстреляли с. Пристен Купянского района. Пострадала женщина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
"Телесные повреждения получила 80-летняя женщина. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.
Предварительно, оккупанты били по населенному пункту из РСЗО.
По информации полиции области, село Пристен Купянского района страдает от постоянных обстрелов армии РФ.
Также враг не прекращает обстрелы Купянска. Утром 2 декабря город атаковал вражеский дрон. Через несколько часов вражеские боеприпасы из РСЗО "Ураган" повредили семь жилых домов.
В Богодуховском районе военные РФ нанесли удары по открытой местности рядом с селом Одноробовка. Обошлось без разрушений и пострадавших.
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