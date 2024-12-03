Последствия обстрелов Харьковщины: пострадала мирная жительница. ФОТОрепортаж

2 декабря около 10:00 войска РФ обстреляли с. Пристен Купянского района. Пострадала женщина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"Телесные повреждения получила 80-летняя женщина. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

Предварительно, оккупанты били по населенному пункту из РСЗО.

По информации полиции области, село Пристен Купянского района страдает от постоянных обстрелов армии РФ.

Также враг не прекращает обстрелы Купянска. Утром 2 декабря город атаковал вражеский дрон. Через несколько часов вражеские боеприпасы из РСЗО "Ураган" повредили семь жилых домов.

В Богодуховском районе военные РФ нанесли удары по открытой местности рядом с селом Одноробовка. Обошлось без разрушений и пострадавших.

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