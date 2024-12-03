Наслідки обстрілів Харківщини: постраждала мирна мешканка. ФОТОрепортаж
2 грудня близько 10:00 війська РФ обстріляли с. Пристин Купʼянського району. Постраждала жінка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі
"Тілесні ушкодження дістала 80-річна жінка. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, окупанти били по населеному пункту з РСЗВ.
За інформацією поліції області, село Пристін Куп’янського району потерпає від постійних обстрілів армії РФ.
Також ворог не припиняє обстрілів Куп'янську. Вранці 2 грудня місто атакував ворожий дрон. Через декілька годин ворожі боєприпаси з РСЗВ "Ураган" пошкодили сім житлових будинків.
У Богодухівському районі військові РФ завдали удари по відкритій місцевості поруч з селом Одноробівка. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.
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