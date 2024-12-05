Продал 9 гуманитарных авто стоимостью 1,7 млн грн: В Сумах разоблачен псевдовоенный. ФОТО
В Сумах правоохранители задержали и сообщили о подозрении 24-летнему сумчанину, который продавал военные машины, приобретенные общественной организацией.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Сумщины.
Как отмечается, подозреваемый, узнав, что в Сумах есть общественная организация, которая занимается приобретением для нужд военных транспортных средств, решил организовать схему незаконного обогащения.
Не имея никакого отношения к военной службе, подозреваемый убедил главу ГО в своей принадлежности к силам специальных операций, поэтому просил помощи в приобретении автомобилей.
С апреля 2022 года по июль 2023 года общественная организация приобрела и передала псевдовоенному 9 транспортных средств для нужд его подразделения стоимостью 1,7 млн грн, которые он в дальнейшем продал.
В прокуратуре добавили, что в настоящее время 24-летний сумчанин под стражей.
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