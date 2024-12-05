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Продал 9 гуманитарных авто стоимостью 1,7 млн ​​грн: В Сумах разоблачен псевдовоенный. ФОТО

В Сумах правоохранители задержали и сообщили о подозрении 24-летнему сумчанину, который продавал военные машины, приобретенные общественной организацией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Сумщины.

Как отмечается, подозреваемый, узнав, что в Сумах есть общественная организация, которая занимается приобретением для нужд военных транспортных средств, решил организовать схему незаконного обогащения.

Не имея никакого отношения к военной службе, подозреваемый убедил главу ГО в своей принадлежности к силам специальных операций, поэтому просил помощи в приобретении автомобилей.

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С апреля 2022 года по июль 2023 года общественная организация приобрела и передала псевдовоенному 9 транспортных средств для нужд его подразделения стоимостью 1,7 млн грн, которые он в дальнейшем продал.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время 24-летний сумчанин под стражей.

У Сумах чоловік видав себе за військового та продав автівки ЗСУ
У Сумах чоловік видав себе за військового та продав автівки ЗСУ

Автор: 

прокуратура (5008) Сумы (1076) волонтеры (2632)


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Топ комментарии
+6
Щось мені здається - у голови ГО теж "рильце в пушку"... Не віриться мені, що він так автомобілями "роздавався", без перевірки... Скоріш всього - цей "хмирь" був просто "посередником"... Бо голова ГО не захотів (або побоявся) напряму цими автомобілями торгувать... А цей - такий собі "зіцпредседатель Фунт-21 століття"...
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05.12.2024 17:47
+4
24 годика - ушлый малый....
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05.12.2024 17:06
+4
Чергова мерзенна мерзота...
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05.12.2024 17:23
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"Кому война, а кому - мать родна...".
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05.12.2024 17:04 Ответить
24 годика - ушлый малый....
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05.12.2024 17:06 Ответить
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05.12.2024 17:10 Ответить
А тепер автомобілі вилучать (сумніваюся, що у суді покупців визнають "добросовісними"). І у "хмиря" буде цивільний позов не тільки на 1,7 млн грн. прямого заподіяння матеріальних збитків- але й про відшкодування моральної шкоди...
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05.12.2024 17:08 Ответить
Чергова мерзенна мерзота...
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05.12.2024 17:23 Ответить
Кірюха Тимошонка попався???
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05.12.2024 17:29 Ответить
Щось мені здається - у голови ГО теж "рильце в пушку"... Не віриться мені, що він так автомобілями "роздавався", без перевірки... Скоріш всього - цей "хмирь" був просто "посередником"... Бо голова ГО не захотів (або побоявся) напряму цими автомобілями торгувать... А цей - такий собі "зіцпредседатель Фунт-21 століття"...
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05.12.2024 17:47 Ответить
А якщо б з ********** до нього заблукавший орк прибився та попросив про допомогу, теж би допоміг?
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05.12.2024 18:06 Ответить
З вовками жити- по вовчі вити , шо тут ще сказати.
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06.12.2024 16:39 Ответить
а хто вовк? сумчани, ГО?
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06.12.2024 17:03 Ответить
Те що значна частина т.з. "гуманітарних" авто до ЗСУ не доходять - про це ніхто не знав? Ніхто не бачить і не бачив як прибарахлилося останнім часом ("при-авто-машинилося") офіцер"йо, їхні "жони", діти, племінники, блюдолизи...? Ну, ну...
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06.12.2024 20:07 Ответить
поц
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06.12.2024 22:11 Ответить
 
 