Продал 9 гуманитарных авто стоимостью 1,7 млн ​​грн: В Сумах разоблачен псевдовоенный. ФОТО

В Сумах правоохранители задержали и сообщили о подозрении 24-летнему сумчанину, который продавал военные машины, приобретенные общественной организацией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Сумщины.

Как отмечается, подозреваемый, узнав, что в Сумах есть общественная организация, которая занимается приобретением для нужд военных транспортных средств, решил организовать схему незаконного обогащения.

Не имея никакого отношения к военной службе, подозреваемый убедил главу ГО в своей принадлежности к силам специальных операций, поэтому просил помощи в приобретении автомобилей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поджег вагон электрички в Харькове ради развлечения: 15-летнему юноше сообщено о подозрении. ФОТО

С апреля 2022 года по июль 2023 года общественная организация приобрела и передала псевдовоенному 9 транспортных средств для нужд его подразделения стоимостью 1,7 млн грн, которые он в дальнейшем продал.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время 24-летний сумчанин под стражей.



