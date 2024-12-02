Поджег вагон электрички в Харькове для развлечения: 15-летнему юноше сообщили о подозрении. ФОТО

Харьковские правоохранители сообщили о подозрении 15-летнему подростку, который на центральном вокзале в Харькове решил "развлечься" и поджег вагон электропоезда.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, инцидент произошел еще 15 сентября этого года. Тогда он на железнодорожной станции в Харькове с помощью заранее заготовленного ключа открыл дверь одного из электропоездов и проник внутрь.

"Использовав зажигалку, несовершеннолетний злоумышленник поджег вещи, которые находились в вагоне, в результате чего возник пожар. Парень снял его на свой телефон и в дальнейшем прислал администраторам одного из Telegram-каналов, которые и опубликовали видео", - говорится в сообщении.

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Огонь нанес ущерб на более 700 тысяч гривен. Правоохранители разоблачили парня, который устроил поджог, и объявили ему о подозрении в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога - ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

Статья предусматривает наказание от 3 до 10 лет заключения. Сейчас правоохранители избирают подозреваемому меру пресечения.



