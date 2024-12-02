Поджег вагон электрички в Харькове для развлечения: 15-летнему юноше сообщили о подозрении. ФОТО
Харьковские правоохранители сообщили о подозрении 15-летнему подростку, который на центральном вокзале в Харькове решил "развлечься" и поджег вагон электропоезда.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, инцидент произошел еще 15 сентября этого года. Тогда он на железнодорожной станции в Харькове с помощью заранее заготовленного ключа открыл дверь одного из электропоездов и проник внутрь.
"Использовав зажигалку, несовершеннолетний злоумышленник поджег вещи, которые находились в вагоне, в результате чего возник пожар. Парень снял его на свой телефон и в дальнейшем прислал администраторам одного из Telegram-каналов, которые и опубликовали видео", - говорится в сообщении.
Огонь нанес ущерб на более 700 тысяч гривен. Правоохранители разоблачили парня, который устроил поджог, и объявили ему о подозрении в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога - ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.
Статья предусматривает наказание от 3 до 10 лет заключения. Сейчас правоохранители избирают подозреваемому меру пресечения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поставити на соціальну роботу санітаром у госпіталь, і хай відробляє збиток, виплачуючи 70% від зарплати на відшкодування збитків, аж допоки все не виплатить.
Може тоді зрозуміє, що кожна його дія має свої наслідки?
Як відомо до кримінальної відповідальності притягуються особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять. Однак, за вчинення окремих видів злочинів до кримінальної відповідальності притягуються неповнолітні особи у віці від 14 до 16 років (вбивство, умисне тяжке тілесне ушкодження, зґвалтування, *********** та багато інших).
А ось хто повинен компенсувати збитки, так це топ-корупціонери. але ж ти їм всім простив все.
Тим часом 200 млн виділено на ремонт доріг Луганської області, а на дітей плювати, а потім ОЙ ДЕ ПАТРІОТИ? ...
Дитина: проїзд платно, їжа платно, гуртки платно - ВСЕ ПЛАТНО + податки.
Зрозуміло, що телепень, але це наслідок наплювательства держави.
На підлітків більше впливає оточення, ніж батьки чи школа, це є в книгах по психології в усіх.
Далі якщо якісь гуртки, то там ціни космос для більшості, рукопашка чи карате від 1000 грн в місяць + одяг + інше, про акробатику, плавання чи інше щось я промовчу які там ціни, а державне все позакривали бо не вигідно, а потім ось воно виросло.
Людей кидають самих на себе, а потім, ой, ай, ой ой ой.
90-ті нагадати скільки дітей загинуло в різного роду бандах, бо тупо не було куди притулитися? це все відкрита інформація.
Знайомі виїхали в Польщу, на дитину України до 16 років платять від 500 злотих, не поляка, а українця. Це на їжу, школу і гуртки різні.
Що посієте, то і пожнете, держава покидає дітей, плювати хотіла, то і нема чого дивуватися що з них виросте.
У гарного хазяїна і діти охайні, і це стосується, бізнесу, фірми, країни.
Батькам тепер платити і платити, чи сидіти і сидіти.
Зараз спеціально створюють депресивно-репресивне середовище, дуже у багатьох людей через новини гіперболізовані не слабо тебе дах. Асоціація психологів навіть листи пише владі, що ситуація погана в населенні, а влада плювати хотіла і далі закручує.
Оце покоління дітей війни ще не виросло, а їх вже кинули, а що буде потім зрозуміти не тяжко, це також є вже статті по Україні, що нічого хорошого не чекати, коли більше 50% молоді ВЖЕ ТРАВМОВАНІ психологічно.