Підпалив вагон електрички у Харкові задля розваги: 15-річному юнаку повідомлено про підозру. ФОТО

Харківські правоохоронці повідомили про підозру 15-річному підлітку, який на центральному вокзалі у Харкові вирішив "розважитися" та підпалив вагон електропотяга.

Про це повідомили у Харківські обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, інцидент трапився ще 15 вересня цього року. Тоді він на залізничній станції у Харкові за допомогою заздалегідь заготовленого ключа відчинив двері одного з електропотягів і проник всередину.

"Використавши запальничку, неповнолітній зловмисник підпалив речі, які знаходились у вагоні, внаслідок чого виникла пожежа. Хлопець зафільмував її на свій телефон та надалі надіслав адміністраторам одного з Telegram-каналів, які й опублікували відео", - йдеться у повідомленні.

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Вогонь завдав збитків на понад 700 тисяч гривень. Правоохоронці викрили хлопця, який влаштував підпал, та оголосили йому про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу — ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

Стаття передбачає покарання від 3 до 10 років ув’язнення. Наразі правоохоронці обирають підозрюваному запобіжний захід.



