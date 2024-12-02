Підпалив вагон електрички у Харкові задля розваги: 15-річному юнаку повідомлено про підозру. ФОТО
Харківські правоохоронці повідомили про підозру 15-річному підлітку, який на центральному вокзалі у Харкові вирішив "розважитися" та підпалив вагон електропотяга.
Про це повідомили у Харківські обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, інцидент трапився ще 15 вересня цього року. Тоді він на залізничній станції у Харкові за допомогою заздалегідь заготовленого ключа відчинив двері одного з електропотягів і проник всередину.
"Використавши запальничку, неповнолітній зловмисник підпалив речі, які знаходились у вагоні, внаслідок чого виникла пожежа. Хлопець зафільмував її на свій телефон та надалі надіслав адміністраторам одного з Telegram-каналів, які й опублікували відео", - йдеться у повідомленні.
Вогонь завдав збитків на понад 700 тисяч гривень. Правоохоронці викрили хлопця, який влаштував підпал, та оголосили йому про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу — ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.
Стаття передбачає покарання від 3 до 10 років ув’язнення. Наразі правоохоронці обирають підозрюваному запобіжний захід.
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Поставити на соціальну роботу санітаром у госпіталь, і хай відробляє збиток, виплачуючи 70% від зарплати на відшкодування збитків, аж допоки все не виплатить.
Може тоді зрозуміє, що кожна його дія має свої наслідки?
Як відомо до кримінальної відповідальності притягуються особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять. Однак, за вчинення окремих видів злочинів до кримінальної відповідальності притягуються неповнолітні особи у віці від 14 до 16 років (вбивство, умисне тяжке тілесне ушкодження, зґвалтування, *********** та багато інших).
А ось хто повинен компенсувати збитки, так це топ-корупціонери. але ж ти їм всім простив все.
Тим часом 200 млн виділено на ремонт доріг Луганської області, а на дітей плювати, а потім ОЙ ДЕ ПАТРІОТИ? ...
Дитина: проїзд платно, їжа платно, гуртки платно - ВСЕ ПЛАТНО + податки.
Зрозуміло, що телепень, але це наслідок наплювательства держави.
На підлітків більше впливає оточення, ніж батьки чи школа, це є в книгах по психології в усіх.
Далі якщо якісь гуртки, то там ціни космос для більшості, рукопашка чи карате від 1000 грн в місяць + одяг + інше, про акробатику, плавання чи інше щось я промовчу які там ціни, а державне все позакривали бо не вигідно, а потім ось воно виросло.
Людей кидають самих на себе, а потім, ой, ай, ой ой ой.
90-ті нагадати скільки дітей загинуло в різного роду бандах, бо тупо не було куди притулитися? це все відкрита інформація.
Знайомі виїхали в Польщу, на дитину України до 16 років платять від 500 злотих, не поляка, а українця. Це на їжу, школу і гуртки різні.
Що посієте, то і пожнете, держава покидає дітей, плювати хотіла, то і нема чого дивуватися що з них виросте.
У гарного хазяїна і діти охайні, і це стосується, бізнесу, фірми, країни.
Батькам тепер платити і платити, чи сидіти і сидіти.
Зараз спеціально створюють депресивно-репресивне середовище, дуже у багатьох людей через новини гіперболізовані не слабо тебе дах. Асоціація психологів навіть листи пише владі, що ситуація погана в населенні, а влада плювати хотіла і далі закручує.
Оце покоління дітей війни ще не виросло, а їх вже кинули, а що буде потім зрозуміти не тяжко, це також є вже статті по Україні, що нічого хорошого не чекати, коли більше 50% молоді ВЖЕ ТРАВМОВАНІ психологічно.