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Підпалив вагон електрички у Харкові задля розваги: 15-річному юнаку повідомлено про підозру. ФОТО

Харківські правоохоронці повідомили про підозру 15-річному підлітку, який на центральному вокзалі у Харкові вирішив "розважитися" та підпалив вагон електропотяга.

Про це повідомили у Харківські обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, інцидент трапився ще 15 вересня цього року. Тоді він на залізничній станції у Харкові за допомогою заздалегідь заготовленого ключа відчинив двері одного з електропотягів і проник всередину.

"Використавши запальничку, неповнолітній зловмисник підпалив речі, які знаходились у вагоні, внаслідок чого виникла пожежа. Хлопець зафільмував її на свій телефон та надалі надіслав адміністраторам одного з Telegram-каналів, які й опублікували відео", - йдеться у повідомленні.

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Вогонь завдав збитків на понад 700 тисяч гривень. Правоохоронці викрили хлопця, який влаштував підпал, та оголосили йому про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу — ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

Стаття передбачає покарання від 3 до 10 років ув’язнення. Наразі правоохоронці обирають підозрюваному запобіжний захід.

15-річний підліток підпалив вагон електропотяга у Харкові
15-річний підліток підпалив вагон електропотяга у Харкові

Автор: 

підпал (670) прокуратура (3669) Харків (5569)


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Топ коментарі
+22
Ох уж етот золотой генофонд и наше будущее
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02.12.2024 19:09
+18
Нехай падло відсидить, а батьки відшкодують збитки. Будуть знати як виховувати. Не тільки трахатись та плодити, а ще й відповідати за те шо виродили.
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02.12.2024 19:14
+17
''Ані жє дєті'' розважаються.
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02.12.2024 19:10
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ще одного тєлєгою переїхало.
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02.12.2024 19:06 Відповісти
Кацап? Бот тільки вони не можуть пояснить потім причини та мотиви власної діяльності...
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02.12.2024 19:12 Відповісти
Це юний поцик, з я кого виросте великий поц.
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02.12.2024 20:12 Відповісти
Ох уж етот золотой генофонд и наше будущее
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02.12.2024 19:09 Відповісти
Розважився? - шось поменшало дурканів які заради селфі на поіздах катаються
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02.12.2024 19:09 Відповісти
Важко уявити таких кончених в інших країнах окрім рф звісно.
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02.12.2024 19:09 Відповісти
''Ані жє дєті'' розважаються.
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02.12.2024 19:10 Відповісти
Малий ще, нічого його в тюрму.
Поставити на соціальну роботу санітаром у госпіталь, і хай відробляє збиток, виплачуючи 70% від зарплати на відшкодування збитків, аж допоки все не виплатить.
Може тоді зрозуміє, що кожна його дія має свої наслідки?
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02.12.2024 19:10 Відповісти
Яка кримінальна відповідальність настає з чотирнадцяти років?

Як відомо до кримінальної відповідальності притягуються особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять. Однак, за вчинення окремих видів злочинів до кримінальної відповідальності притягуються неповнолітні особи у віці від 14 до 16 років (вбивство, умисне тяжке тілесне ушкодження, зґвалтування, *********** та багато інших).
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02.12.2024 19:48 Відповісти
Нехай падло відсидить, а батьки відшкодують збитки. Будуть знати як виховувати. Не тільки трахатись та плодити, а ще й відповідати за те шо виродили.
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02.12.2024 19:14 Відповісти
Після такого його батьки-бомжі . Не жалко .
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02.12.2024 19:30 Відповісти
Хай батьки цього виродка продають квартиру і все що мають і відшкодують ,а цю мерзоту на розмінування.
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02.12.2024 19:15 Відповісти
У моему дитинствi дiти спалили тiпографiю поруч. 🤩
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02.12.2024 19:17 Відповісти
Тепер в кацапських підручниках історії буде: валякотік, маратказєй, валодядубінін і якийсь малолітній дебіл з Харкова. Ну а чьо, піанєри-гєроі на...
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02.12.2024 19:22 Відповісти
В соседнем ауле жених украл члена партии!
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02.12.2024 19:33 Відповісти
Славiк KПРС
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02.12.2024 19:49 Відповісти
а що змінилося?
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02.12.2024 19:35 Відповісти
Родина має компенсувати наслідки сімейного виховання. Нічим? Квартиру на продаж!
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02.12.2024 19:37 Відповісти
там якщо перевірити, то вагон може бути вже тричі списаний по паперам.
А ось хто повинен компенсувати збитки, так це топ-корупціонери. але ж ти їм всім простив все.
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02.12.2024 19:42 Відповісти
Взагалі без питань, батьки пишуть зустрічку на державу, з питанням що навчають в школі, чому не пояснюють основи життя, юридичні аспекти та економічні, також з питанням куди подіти дитину після школи з космічними цінами на гуртки та секції, також є наукові дослідження, що оточення більше впливає на підлітків ніж батьки (підлітковий вік). Все це підкріпити до справи і у висновку батьки 100% виграють справу.

Тим часом 200 млн виділено на ремонт доріг Луганської області, а на дітей плювати, а потім ОЙ ДЕ ПАТРІОТИ? ...
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03.12.2024 12:38 Відповісти
В стране война, охрана стратегических объектов ноль,всё менты ловят ухилянтов.
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02.12.2024 19:49 Відповісти
Оні же дєті, понять і простіть...
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02.12.2024 19:56 Відповісти
Що посіяла держава, то і буде пожинати. Як переживали за нові покоління, то і буде у кінці кінців. Не вкласти нічого і хотіти отримати патріотів - ЦЕ СМІШНО.

Дитина: проїзд платно, їжа платно, гуртки платно - ВСЕ ПЛАТНО + податки.

Зрозуміло, що телепень, але це наслідок наплювательства держави.

На підлітків більше впливає оточення, ніж батьки чи школа, це є в книгах по психології в усіх.
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02.12.2024 20:35 Відповісти
Наступний крок - повторіть те ж саме, але з юнаком всередині. Проблему вирішено (принаймні для цієї людини).
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02.12.2024 20:01 Відповісти
Падліток...
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02.12.2024 20:31 Відповісти
Розвели срач, але чогось ніхто не паписав, що в школі чомусь не пояснили, як треба себе поводити. На секунду вже доведено, що на ПІДЛІТКА більше впливає його оточення і ті, з ким він спілкується, а не батьки. Не просто так придумано народна мудрість: "Дай мені подивитися на твоїх знайомих і я скажу хто ти".

Далі якщо якісь гуртки, то там ціни космос для більшості, рукопашка чи карате від 1000 грн в місяць + одяг + інше, про акробатику, плавання чи інше щось я промовчу які там ціни, а державне все позакривали бо не вигідно, а потім ось воно виросло.

Людей кидають самих на себе, а потім, ой, ай, ой ой ой.

90-ті нагадати скільки дітей загинуло в різного роду бандах, бо тупо не було куди притулитися? це все відкрита інформація.

Знайомі виїхали в Польщу, на дитину України до 16 років платять від 500 злотих, не поляка, а українця. Це на їжу, школу і гуртки різні.

Що посієте, то і пожнете, держава покидає дітей, плювати хотіла, то і нема чого дивуватися що з них виросте.

У гарного хазяїна і діти охайні, і це стосується, бізнесу, фірми, країни.
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02.12.2024 20:37 Відповісти
Дєті - цвєти жизні.
Батькам тепер платити і платити, чи сидіти і сидіти.
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02.12.2024 21:48 Відповісти
Нічого батьки платити не будуть, зустрічка на державу, що в школі не вчать і не розповідають, гуртки від 150грн за годину, плавання від 300 грн за годину і нема куди дитину подіти після школи. тиняються хто де може як в 90-ті, так ще і ракети летять на голову. І будь яку книгу по психології, що на підлітка більше вплаває його оточення і школа, ніж батьки в підлітковому віці, віці бунтарства, і батьки ВИГРАЮТЬ суд.

Зараз спеціально створюють депресивно-репресивне середовище, дуже у багатьох людей через новини гіперболізовані не слабо тебе дах. Асоціація психологів навіть листи пише владі, що ситуація погана в населенні, а влада плювати хотіла і далі закручує.

Оце покоління дітей війни ще не виросло, а їх вже кинули, а що буде потім зрозуміти не тяжко, це також є вже статті по Україні, що нічого хорошого не чекати, коли більше 50% молоді ВЖЕ ТРАВМОВАНІ психологічно.
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05.12.2024 15:12 Відповісти
РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ, тільки РОЗСТРІЛИ виправлять проблему!
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02.12.2024 22:35 Відповісти
Один вже розстрілював, то здох як остання скотина в своїх виділеннях.
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03.12.2024 12:34 Відповісти
 
 